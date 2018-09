Novidades para tratar a flacidez

00:00 · 15.09.2018

As áreas mais afetadas com o surgimento da flacidez são o rosto, o pescoço, a papada, os braços, os flancos e a parte interna das coxas

Um dos problemas estéticos mais frequentes em consultórios dermatológicos, a flacidez é a falta de tonicidade da pele gerada por fatores genéticos, ambientais, efeito sanfona, maus hábitos alimentares, falta de exercícios físicos ou uso de cigarro.

Segundo a dermatologista Dra. Valéria Marcondes, um dos maiores agressores externos é o sol. Isso porque a radiação ultravioleta causa dano celular muito grande, com oxidação das células, tornando a pele flácida.

Quando o músculo está tonificado, mesmo que a pele esteja flácida a aparência é menos evidente. De acordo com a profissional, o músculo espessa conforme a prática de exercícios, enquanto a pele fica mais fina à medida em que perde as fibras de sustentação, no caso o colágeno e a elastina.

Conforme a médica, a flacidez é difícil de tratar, porém a prevenção é o melhor método. "O uso de cremes com Vitamina C, ajuda na síntese de colágeno". A pele mais hidratada terá mais elasticidade e melhora a flacidez. O ideal é passar o produto na pele limpa, após o banho, para melhor absorção.

Além disso, o uso do fotoprotetor é indispensável e deve ser feito diariamente para proteger a pele da ação danosa dos raios ultravioleta. Outra forma importante de prevenção é a partir da reposição de nutrientes por via oral, com a ingestão de suplementos com silício, vitamina C e peptídeos antiglicantes.

As tecnologias mais utilizadas para o tratamento de flacidez facial ou corporal são os procedimentos realizados com a radiofrequência e o ultrassom microfocado. "A ação dos procedimentos na pele acontece por meio do aquecimento proporcionado pelos equipamentos, os quais estimulam a produção do colágeno e redensificação da elastina na área trabalhada", destaca Dra. Valéria Marcondes.