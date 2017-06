Medo da dengue coloca população refém desse 'risco'

00:00 · 10.06.2017 por Melquíades Júnior - Repórter

A população se tranca em casa para fugir da violência. Mas é preciso um buraco de fechadura para a entrada do silencioso invasor - quando não é em casa mesmo que ele nasce. Atende pelo nome de Aedes aegypti, com a profissão de transmissor de doenças como zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Às vezes erroneamente resumidas a dengue, de tão popular que essa doença ficou, sendo seu principal símbolo.

Leia mais:

.O perigo das arboviroses

Pesquisa encomendada pela Sanofi Pasteur para mostrar o comportamento do brasileiro frente à doença revelou que 49% dos participantes já tiveram ou conhecem alguém que sofreu de dengue. E 56% acreditam estar em risco; outros 27% com alto risco de ter dengue. É a predominância do medo.

Fontes de informação

A responsabilização individual é minoria entre os entrevistados. Apenas 31% concordam plenamente que atitudes pessoais possam ajudar no combate à doença. "O conhecimento, às vezes, não é suficiente. É preciso mais. Um bom exemplo é que os médicos fumam. Sabem de todas as consequências do cigarro, mas fumam. Então, até mesmo com a dengue, saber o que fazer para prevenir não resolve", diz o médico epidemiologista João Bosco Siqueira, doutor em medicina tropical.

Conforme a pesquisa, televisão e internet são as principais fontes de informação sobre dengue. Para apenas 17% os dados sobre o assunto foram repassados pelo médico.

Alta incidência

São corretas as informações dos que creem na severidade da doença: a dengue clássica começa de forma súbita e pode ocorrer febre alta, dores na cabeça, atrás dos olhos, nas costas e manchas vermelhas no corpo. A febre dura cerca de cinco dias com melhora dos sintomas em 10 dias. Alguns pacientes são acometidos por hemorragias discretas na boca, na urina ou no nariz.

A dengue causou nada menos que 4.261 mortes no País entre 2010 e 2016. Em 2015, o pior dos anos neste intervalo, foram registrados 1,6 milhão de casos prováveis da doença, com 863 mortes. A maior incidência deu-se nas pessoas entre 15 e 19 anos, seguido dos indivíduos na faixa entre 20 e 39 anos.

No mesmo período, o Ceará foi o sexto do país com maior taxa de incidência (casos prováveis X 100 mil habitantes), com 728 casos para cada 100 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma região é de alta incidência quando tem mais de 300 casos por 100 mil/hab.

Proteção direta

Para o epidemiologista João Bosco, a cobertura vacinal pode representar uma proteção direta, para quem tomou, e indireta, ao proteger as pessoas não vacinadas com a diminuição da circulação viral. O especialista é categórico: acredita que em 2017 haverá epidemias em regiões que há muito tempo não têm registro de casos. "Precisamos de uma cobertura vacinal gratuita e distribuída pelo governo", descreve Dr. João Bosco.

Sendo remediar mais caro que prevenir, com a dengue, uma vacinação de rotina aos nove anos ou mais representaria economia ao Sistema Único de Saúde (SUS) de R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 4,7 bilhões de custos diretos evitados para a sociedade (MJ).

*O jornalista viajou a SP a convite da Sanofi Pasteur