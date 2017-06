Manter o corpo em dia sem sair de casa

00:00 · 10.06.2017

Manter uma rotina com hábitos saudáveis que incluam a prática de exercícios físicos é fundamental para a saúde do corpo e da mente

Falta de tempo, preguiça, orçamento apertado, não gostar do ambiente de academia, muitos são os motivos que a pessoa encontra para fugir da malhação.

Entretanto, segundo a personal trainer e educadora física, criadora do programa online, Missão Fitness, Lana Passos, manter uma rotina com exercícios físicos é essencial para a saúde do corpo e a mente. Apresenta proposta de transformação em apenas 60 dias, com exercícios de 15 minutos diários. "O programa garante foco nas formas do corpo feminino que as mulheres mais se preocupam", complementa a personal.

Os treinos são divididos em duas fases de 30 dias cada uma, pode ser feito em qualquer hora ou lugar. Isso porque a aluna pode baixar as aulas direto no aparelho eletrônico.

"A primeira fase queima as gorduras e a segunda modela os músculos. A assinatura do programa vem com um guia nutricional que potencializa os resultados das aulas, além de exercícios-bônus e alongamento do corpo".

