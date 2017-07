Maneiras de clarear e rejuvenescer a pele

00:00 · 08.04.2017

A blogueira Camila Lima utiliza o peeling combinado para manter a pele limpa, estimular a formação de colágeno, elastina, prevenir o aparecimento de manchas, oleosidade, brilho e melhorar a textura da pele ( Fotos: Reinaldo Jorge ) O leds é um procedimento de alta tecnologia que atua na modulação das funções metabólicas para estimular a produção de colágeno e o rejuvenescimento

Rugas, cicatrizes de acne, sardas ou manchas solares. Essas irregularidades, causadas pelo envelhecimento ou lesões que surgem com o passar do tempo, podem ser corrigidas com tratamentos específicos e modernos.

Entre os mais eficazes para clarear, nutrir, rejuvenescer e melhorar o aspecto da pele de forma geral estão a radiofrequência, o peeling combinado, o microrroler e o leds, segundo indica a fisioterapeuta dermatofuncional Anna Christina Henriques.

A radiofrequência age por meio da geração de calor. Sobre a pele limpa e preparada, o aparelho emite ondas em correntes de alta frequência, a uma tensão aproximada de 30.000 a 40.000 Volts, que atingem camadas mais profundas da derme. A ação do método induz a produção de colágeno, melhora o aspecto da pele, devolve a elasticidade, firma o contorno do rosto e suaviza as linhas de expressão da testa, em volta dos olhos e as rugas da boca.

O peeling de cristal é realizado com um aparelho que faz uma sucção na pele e por uma ponteira específica, libera óxidos de alumínio, (microcristais), responsáveis pela esfoliação da epiderme.

A máquina lança os cristais na pele, que esfoliam e removem as impurezas e as células mortas de toda a parte externa da pele. "O tratamento é indicado para pessoas que desejam tratar lesões de acne, manchas, rugas superficiais, e flacidez da pele", revela a dermato.

Já o peeling combinado estimula a formação de uma nova camada celular, a formação de colágeno e elastina, que são as fibras responsáveis pela sustentação, tratando progressivamente as cicatrizes de acne, manchas, poros, oleosidade, brilho e a textura da pele, promovendo uma limpeza segura e eficaz do rosto.

Nesse procedimento, há associação de dois agentes esfoliantes com objetivo de promover ação mais profunda, sem agressão à pele. Primeiro aplica-se o peeling de cristal para diminuir a camada córnea. "Após esse lixamento, é usado um composto químico de ácidos, retinóico, fitico, glicólico para estimular a descamação mais intensa corrigindo as cicatrizes e manchas mais profundas", explica Anna Christina.

Outra sugestão é o microrroler, um pequeno cilindro com agulhas de diâmetro finíssimo que desliza várias vezes e em diversas direções sobre a pele, com leve pressão, provocando microlesões que também induzem à produção de colágeno.

O processo envolve inflamação, proliferação e remodelação do tecido. A técnica pode ser otimizada pela aplicação de vitamina C. Por ser um poderoso antioxidante, melhorar a síntese de colágeno e reduzir a flacidez e cicatrizes de acne, ele é mais indicado para os casos de envelhecimento.

O procedimento deixa a região tratada sensível e avermelhada de dois a três dias, sendo possível utilizar maquiagem após o segundo dia. A exposição solar por pelo menos uma semana deve ser evitada. "A formação de tecido novo leva de seis a oito semanas, por isso o intervalo entre as sessões deve respeitar esse intervalo", alerta.

Pele aveludada

O leds deixa a pele macia, suave, com mais elasticidade, reduz linhas de expressão, rugas e clareia a pele.

"A fototerapia com o leds atua diretamente nas células de forma não agressiva, sem referências de dor, marcas ou cicatrizes", destaca a dermato Anna Christina Henriques.

Frases

"A evolução na área da estética é capaz de prevenir e amenizar os sinais do envelhecimento causados pelo tempo"

Anna Christina Henriques

Fisioterapeuta dermatofuncional