Mais qualidade de vida

Doença autoimune crônica, inflamatória e progressiva que afeta as articulações. A definição da artrite reumatoide (AR) por si só já mostra o que o paciente terá pela frente ao ter que aprender a conviver e driblar os reveses e dificuldades impostos pela artrite no cotidiano. O grupo de doenças reumáticas engloba cerca de 100 tipos diferentes de enfermidades que afetam as articulações, sendo as mais comuns as artrites e artroses.

> Para acolher, respeitar e orientar os pacientes

Mas os reumatologistas brasileiros não estão limitados a discutir apenas o melhor tratamento ou a intensidade dos sintomas com seus pacientes. Segundo uma pesquisa internacional realizada pelo Instituto Nielsen/Pfizer, eles estão mais propensos a conversar sobre os efeitos da AR para a saúde mental, a atividade profissional e a vida íntima, ou seja, o impacto da doença para a qualidade de vida do paciente.

Ao todo, a pesquisa ouviu 1.736 reumatologistas, de 15 países. Os 150 brasileiros que compõem a amostra atendem, em média, 58 pacientes/mês, enquanto cerca da metade deles apresenta artrite reumatoide moderada a grave.

Abordagem individualizada

A reocupação com a capacidade laborativa do paciente é um dos quesitos abordados nas consultas por 83% dos médicos do País, ante 69% da amostra global. Isso ocorre já que, no Brasil, a artrite reumatoide é diagnosticada aos 39 anos, em média. "Muitos desses pacientes estão no auge da vida produtiva. É preciso entender como proporcionar as melhores condições para que ele possa se manter ativo", afirma o Dr. Cristiano Zerbini, coordenador do Núcleo de Reumatologia do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo).

O impacto da doença sobre a saúde mental do paciente é outro item destacado nas consultas: 47% (Brasil) e 36% (outros países). Também sobre o reflexo da AR na capacidade do paciente de cuidar dos filhos: 40% (Brasil) e 35% (global). E sobre os efeitos colaterais dos medicamentos: 81% (Brasil) e 87% (global). Além dos reumatologistas brasileiros, participaram da pesquisa médicos dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, França, Hong Kong, Itália, Japão, Reino Unido, Taiwan e Turquia.

"Sempre que possível, pergunto qual é a profissão do paciente, se ele passa muito tempo sentado, se carrega peso etc. São informações que ajudam no diagnóstico e no tratamento da doença, além de melhorar o relacionamento e a comunicação com o paciente", afirma o reumatologista Cristiano Zerbini.

Fique por dentro

Baixa produtividade no Brasil

O estudo PROSE-RA (do inglês Patient Reported Outcomes Survey of Employment in Patients with Rheumatoid Arthritis), realizado no Brasil, Argentina, Colômbia e México, acompanhou 309 pacientes e comprova que os brasileiros com artrite reumatoide são os mais afetados na qualidade de vida e em produtividade no trabalho.

Os brasileiros com AR apresentam a menor taxa de empregabilidade (40%), enquanto os argentinos apresentam a maior, com 73% dos pacientes empregados, seguidos pela Colômbia (61%) e México (54%).

O diagnóstico das doenças reumáticas é feito com base em exames clínicos, laboratoriais e de imagem (raios X e de ressonância magnética). Já o tratamento inclui fisioterapia, anti-inflamatórios e agentes imunobiológicos, assim como a adoção de hábitos saudáveis (como não fumar) e a prática de exercícios físicos.