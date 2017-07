Hábitos modificados por toda a família

00:00 · 07.01.2017

O ritmo de vida dos pais quase sempre 'embala' também o dos filhos. Isso vale para tudo: postura ética, valores, hábitos (alimentares, exercícios físicos). Trata-se de um processo, que deve ser iniciado pelos pais (na prática) e não apenas se restringirem a incentivar os pequenos.

Há várias estratégias, como brincar com os filhos no fim de semana e nos horários de folga do trabalho. Os resultados podem ser mais eficazes se um dos pais tomar a iniciativa de se matricular com os pequenos em algum esporte. O educador físico Marcio Atalla lembra quão positiva foi a atitude do pai para sua formação. "Quando tinha sete anos, meu pai se matriculou no judô comigo e isso foi um incentivo. A turma dele era outra, mas era no mesmo horário e íamos juntos para o clube".

Diversão ativa

Os pais também são 'espelho' no caso dos hábitos alimentares

Paralelo a 'chegar junto' com os filhos, é vital reduzir o tempo dos deles em frente à telinha dos eletrônicos e, com isso, reduzir esse hábito para duas a três horas/dia. Hoje, as crianças ficam cerca de cinco horas/dia.

Atividades programadas

Na contramão do sedentarismo, existem muitos pais que pecam pelo excesso. "Há uma cobrança muito grande, uma competitividade na vida adulta que acaba fazendo com que as crianças tenham que se submeter a várias atividades (língua estrangeira, computação, música, etc).

O problema é que o dia continua a ter 24 horas. A atividade física acabou tendo que ser programada também, pois a maioria das crianças não pode brincar na rua, por conta da falta de segurança", justifica o educador físico Marcio Atalla.

Correr junto

Sobre as corridas de rua voltadas especificamente para o público infantil, o educador diz ver com bons olhos, mas desde que as distâncias - a partir de 50 metros - não sejam tão grandes e que, principalmente, não exista cobrança dos adultos por resultados.

As provas (chamadas de 'corridinhas') são uma boa ocasião para reunir a família em torno de uma atividade física. Trata-se de uma modalidade que ajuda a desenvolver a força muscular, a flexibilidade, a resistência, a coordenação motora, aumento da capacidade respiratória e cardíaca, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Ao adotar uma rotina de exercícios físicos, a criança também aprende a ter respeito às regras, enfrentar melhor os desafios e aprender a lidar com as adversidades, ensinamentos que serão levados pela vida afora.

Geladinho Saudável

Ingredientes:

Fruta de sua preferência

Leite integral líquido

Açúcar mascavo ou demerara

Modo de preparo:

Bata a fruta com o leite líquido e adoce a gosto. Coloque a mistura dentro dos saquinhos e leve ao congelador.

Obs: Procure levar seu filho para a cozinha. Faça com que participe da preparação de forma a tornar o momento mais divertido e atrativo.

Espetinho de frutas

Ingredientes:

Frutas de sua preferência ( morango, banana, uva, melão)

Modo de preparo

Corte o melão e a banana em rodelas. Agora é só alternar as frutas no espeto.