Fragrâncias causam dermatites de contato

00:00 · 24.02.2018

Os perfumes sejam fortes, cítricos ou mesmo suaves são produtos que comumente integram o cotidiano de qualquer pessoa, chegando a ser parte da identidade de cada um. Porém, segundo estudos, a fragrância presente nestes produtos é uma das principais causas de alergias na pele, conhecidas como dermatites de contato.

Segundo a dermatologista Dra. Valéria Marcondes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatology (AAD), dermatites de contato são reações alérgicas e inflamatórias da pele causadas pela exposição do paciente a algum princípio ativo ou substância a qual ele tem sensibilidade. "Apesar de não serem contagiosas, as anomalias podem atingir o corpo todo, causando irritação, vermelhidão e descamação na pele", explica a médica.

Para se definir o causador da alergia, a especialista recomenda realizar um teste de contato, no qual os componentes do perfume são individualizados e aplicados na pele. Após isso, o ideal é esperar 48 horas para medir o nível de vermelhidão, descamação e irritação que os componentes causaram no local de aplicação.

Mesmo com a realização do teste, é muito difícil definir o que exatamente promove a irritação, devido à complexa mistura de ingredientes sintéticos e naturais contidos nos produtos. Para se ter uma ideia, o perfume possui cerca de 14 ingredientes químicos em sua fórmula. Por isso, muitas vezes, é difícil individualizar a qual componente o paciente tem alergia.

Responsáveis

As dermatites podem ocorrer devido a qualquer um dos componentes presentes nestes produtos, desde conservantes, como os formaldeídos e acetaldeídos, até fragrâncias, como o linalol e o limoneno", afirma a Dra. Valéria Marcondes.

Por isso, a profissional diz ser importante adotar alguns cuidados para evitar o surgimento das dermatites.

O ideal é evitar passar o perfume diretamente na pele, mas sim por cima da roupa, sempre lavando as mãos após a aplicação. Optar por produtos mais naturais e menos sintéticos também é uma medida importante. "Para quem já sabe que possui alergia a qualquer fragrância, recomendo procurar cosméticos hipoalergênicos e sem cheiro", destaca a dermatologista.

A dermatologista alerta ainda sobre a importância de a pessoa atentar-se para os rótulos de produtos cosméticos tópicos, que contenham fragrâncias. Isso porque, assim como os perfumes, eles podem causam dermatites.

Para prevenir o aparecimento de irritações, a médica aconselha que se faça, mesmo em casa, um teste de contato.

Para isso, basta aplicar uma pequena quantidade do produto em uma parte do braço e aguardar para conferir se o produto provoca ou não alguma irritação. "Caso ocorra a reação alérgica, procure um dermatologista para receber orientações adequadas para tratá-la", complementa a Dra. Valéria Marcondes.