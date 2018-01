Exercícios físicos com variações nos treinos

00:00 · 14.10.2017

O treinamento funcional associado aos movimentos do kickboxing deve ser realizado no máximo cinco vezes na semana. Por ser uma atividade intensa, torna-se desnecessário praticar qualquer outro tipo de exercício no mesmo período

Por meio de treinos com inovações e uma gama de variedade de exercícios, o treinamento funcional é um dos estilos mais procurados por praticantes de atividades físicas nos estúdios e academias de Fortaleza.

Trata-se de um mix de exercícios com treinos para fortalecimento aeróbicos que, segundo o educador físico do Espaço Anna Henriques, Eduardo Lopes, possibilita a inclusão e até sequências básicas de movimentos oriundos das artes marciais.

"Com a evolução do treinamento funcional podemos adaptar treinos mais dinâmicos, menos repetitivo e conquistar excelentes resultados", ressalta o educador físico.

No treinamento especializado com lutas, não é necessário performances perfeitas, pois são movimentos básicos com o intuito apenas de aumentar o gasto calórico. "No entanto, vale lembrar que uma sequência de repetições de socos e chutes ajuda bastante no fortalecimento muscular mais solicitado nos movimentos de ambas modalidades, como, por exemplo, ombros, pernas e abdômen.

A modalidade funcional associada a movimentos que simulam uma luta em pé, pode chegar a um gasto calórico de até 900 calorias por sessão. De acordo com Eduardo Lopes, os mesmos exercícios quando treinados em média intensidade podem ser realizados de 40 a 50 minutos por dia.

Outro tipo de exercício

No treinamento o funcional associado aos socos e chutes aplicados no kickboxing, o praticante não tem contato físico com outro aluno nem são cobradas performances perfeitas e rigorosidade em regras quando comparadas a uma aula oficial de arte marcial.

Nesse novo formato de treino, o profissional aconselha que seja realizado no máximo até cinco vezes na semana, sem necessidade de fazer outro tipo de exercício.

Antes de iniciar o plano de exercícios físicos é, indispensável que o interessado se submeta a exames médicos para verificar se ele está apto a praticar a atividade física.

"Como em qualquer outro esporte, pessoas com hipertensão, alguns problemas cardiovasculares, lesões na coluna ou joelho provavelmente precisem de cuidados especiais ou devem evitar a modalidade", complementa o educador físico Eduardo Lopes.