Estratégias para uma psiquiatria preventiva

00:00 · 10.06.2017

A prevenção é um caminho indispensável para alterar a saúde das populações, afirma o médico psiquiatra André Férrer Carvalho, professor de Psiquiatra da Universidade Federal do Ceará. "A comunidade acadêmica na psiquiatria tem se esforçado para prevenir os transtornos antes que eles surjam", justifica.

Da mesma forma, tem-se buscado identificar estados mentais de risco que possam ser alvo de intervenção precoce. As evidências têm se acumulado. "Algumas estratégias psicoterápicas podem prevenir a depressão nos indivíduos mais vulneráveis. Este é um campo mais recente de intervenção, mas que pode vir a oferecer esperança", relata o pesquisador do CNPq.

Com este intuito, o Grupo de Pesquisa em Psiquiatria da UFC gerou uma plataforma virtual de pesquisa (www.Temperamentoesaudemental.Org) que visa a coleta de amostra na internet. O objetivo é a identificação de estados de risco que possam ser beneficiados por meio de estratégias de prevenção. A iniciativa conta com a colaboração de pesquisadores de instituições como a Universidade de Barcelona, o King's College (Londres), e o Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas (Houston).

A participação é voluntária e sigilosa, e voltada para maiores de 18 anos. O usuário receberá um relatório por e-mail. Caso os resultados forem sugestivos de algum transtorno mental, o participante receberá sugestões de onde buscar confirmação diagnóstica e tratamento na rede pública de saúde. "Esperamos que a psiquiatria tenha uma inserção cada vez maior dentro da medicina preventiva", conclui Dr. André Férrer Carvalho.