Elo fortalecido

Mariana e Cristiano Matos festejam a chegada de Rafael: "A presença do pai é essencial" ( FOTO: ACERVO PESSOAL )

A frase "para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer", citada por michel odent, médico francês considerado "símbolo do parto natural", reflete a importância de uma assistência humanizada e acolhedora no momento do parto.

Quando o vínculo entre o bebê e a família é fortalecido desde os primeiros momentos ao nascer, as chances de que esse núcleo permaneça sólido são maiores. Assim, estimula-se que a atenção não seja voltada apenas à mãe. Fazer com que o pai participe efetivamente do pré-natal e do parto, incentivando o "elo papai-bebê" tem se mostrado benéfico em vários aspectos, reforçando o vínculo afetivo entre pais e filhos pela vida afora.

Afinal, o parto não representa somente a chegada de mais um ser ao mundo, mas o nascimento de uma mãe e de um pai, diz a enfermeira obstetra Marta Herculano, da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac), para quem esta é a razão de criar essa conexão o mais cedo possível. Convidar o pai a participar, até mesmo fazendo o corte do cordão umbilical (onfalotomia), é o ponto de partida. "Esse é um momento muito especial, em que ele pode festejar e contar que participou do nascimento do filho. O parto é um acontecimento familiar e social. A família tem papel fundamental na formação do caráter do bebê", diz Marta.

Foi o que aconteceu com Rafael, filho de Mariana e Cristiano Matos. "A participação do pai é muito importante. Ele precisa informar-se e ficar atento a tudo o que acontece com a criança enquanto a mãe é operada", explica Mariana que deu à luz em uma maternidade particular.

Pais: exclusão histórica

A série britânica "Call the Midwife" (BBC One) relata as memórias de Jennifer Worth como parteira no leste de Londres nos anos 1950. Nela, nota-se que, a cada parto realizado, somente mulheres participavam e atuavam neste ato em um quarto separado de onde o homem da casa estava.

A representação do parto como acontecimento exclusivamente feminino não se tratava de um conceito ficcional. O contexto histórico delegou às mulheres a responsabilidade pelo cuidado com a casa e com a educação dos filhos.

Segundo a enfermeira obstetra Mariana Luísa, chefe de enfermagem do Centro Obstétrico da Meac, a inserção do homem no ambiente de trabalho de parto surgiu a partir da necessidade de levar parturientes para dentro dos hospitais.

Com o advento das cesáreas e dos procedimentos cirúrgicos, entrou em cena a figura masculina representada pelo cirurgião (obstetra). Mariana Luísa explica que o momento atual é bem outro, em que a sociedade compreende o homem não só como o 'provedor' de outrora e a mulher como 'cuidadora dos filhos': "Há um processo histórico de que a hora do parto é algo feminino, da intimidade da mulher. Se é assim, é também da intimidade do parceiro dela. Hoje, compreende-se a sociedade com mulher e homem exercendo atividades iguais".

"A humanização também é ter o pai participando o parto cesárea", diz a pesquisadora Marilyn Kay Nations, professora titular de saúde coletiva na Universidade de Fortaleza (Unifor) e palestrante na área de medicina social da Universidade de Harvard (USA).

Meac: referência como centro de boas práticas

A Meac, do Complexo Hospitalar UFC/Ebserh, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como o primeiro centro de apoio ao desenvolvimento das boas práticas de atenção obstétrica e neonatal no Brasil. Com uma média de 450 partos e cerca de mil internações por mês, a Meac é referência no Estado em gestação de alto risco e humanização no atendimento.

Por ser um hospital da Universidade Federal do Ceará, investe em pesquisa e tecnologia. Destaque em medicina fetal, obstetrícia, ginecologia, mastologia e neonatologia. A intenção do MS ao criar o projeto de Centros de Apoio era ter maternidade-modelo em cada região do país, que pudesse ser multiplicadora das boas práticas. Até então, apenas o Hospital Sofia Feldman (MG), era indicado pelo MS como exemplo de assistência.

Entre os critérios para a classificação estão aspectos assistenciais, estruturais e de gestão. Ter enfermeiros obstetras no parto humanizado, parto em posição não-supina, oferta de dieta líquida, métodos não-farmacológicos de alívio da dor são requisitos de boas práticas.