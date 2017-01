Diversão ativa

00:00 · 07.01.2017

Flexibilidade e resistência estão entre os ganhos do brincar ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 60 minutos de atividades físicas diárias. Parece pouco, mas 78% das crianças brasileiras não chegam nem perto de alcançar esse tempo, fato no mínimo inusitado em se tratando de uma idade na qual o simples ato de brincar ativamente - correr, pular, saltar -, preferencialmente ao ar livre, é um combustível precioso que dará frutos ao longo da vida. O que se vê hoje, no entanto, são as crianças coladas na telinha do tablet, smartphone ou em frente à televisão por mais de cinco horas.

Criança que é criança gosta mesmo é de brincar. "Quanto mais elas forem inseridas em ambientes com outras crianças, elas criarão várias brincadeiras. Em família, algumas opções são andar de bicicleta e jogar bola, mas é importante descobrir entre os familiares uma atividade que servirá como motivação. Proporcionar diversão com movimento é o que se deve ter em mente", pontua Marcio Atalla, professor de Educação Física, com especialização em Treinamento de Alto Rendimento, e pós-graduação em Nutrição pela Universidade de São Paulo.

Geração de perdas

Ser sedentário e com sobrepeso e/ou obesidade são condições danosas em todas as fases da vida, mas quando começa na infância, a possibilidade de afetar a saúde na vida adulta é ainda maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi constatado que essa geração com até 12 anos de idade pode ser a primeira a viver menos que os pais devido ao sedentarismo.

Segundo uma pesquisa realizada pelo "Projeto Desenhado para o Movimento", a atividade física dos brasileiros deverá ser reduzida em mais de 34% até 2030, enquanto mais da metade deles será inativa.

Mudar é preciso

Em férias escolares, muitos pais buscam modificar a rotina sedentária dos filhos e, por tabela, a deles também. A intenção é boa, mas tende a ficar restrita a um período específico, quando o mais sensato seria estimulá-los a ter uma vida saudável, uma vez que os resultados seriam incorporados ao cotidiano.

Por isso, janeiro é um bom mês para que a criançada brinque, brinque muito, e pratique várias modalidades, oportunidade para descobrir uma que proporcione mais prazer e seja mantida com regularidade durante todo o ano.

"Não adianta apenas passar a fazer algum exercício físico, mas se alimentar de forma incorreta. Mesmo porque ela precisa de energia e disposição para o lazer", justifica o educador físico.

Uma dieta equilibrada significa incluir itens de todos os grupos alimentares (cereais, leguminosas, frutas, verduras, leite e derivados, carnes) para o bom funcionamento do organismo, ou seja, comer de tudo, desde que com equilíbrio e evitar uma rotina alimentar restritiva, que a longo prazo não é benéfica à saúde.

Para que a criança tenha um bom aporte de nutrientes, a opção é substituir e/ou diversificar as preparações, indica Liana Teixeira, nutricionista do Instituto Primeira Infância (Iprede). Entre as recomendações está a de trocar um bolo fofo comum por um feito com frutas e farinha de trigo integral, ou tornar as frutas mais atrativas na forma de espetinhos coloridos.

"Cada alimento é rico em determinados nutrientes. Assim, quando consumimos sempre os mesmos, podemos estar tendo uma alimentação deficiente ou excessiva de algum deles", afirma a especialista em nutrição clínica.