DIU é alternativa aos métodos hormonais

A chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, a ginecologista Muse Santiago, explica que o DIU é um método anticoncepcional reversivo, efeito e de ação imediata ( Foto: José Leomar )

Muitas mulheres buscam uma opção contraceptiva que não possua hormônios ou que tenha menos impactos negativos sobre o organismo como as pílulas anticoncepcionais, já que as versões com estrógeno apresentam potencial para provocar trombose e até mesmo traz riscos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Dessa maneira, o Dispositivo Intrauterino (DIU) tem sido procurado com uma frequência cada vez maior e, com isso, as dúvidas também aumentam: é seguro? É um método abortivo ou não? Muda o ciclo menstrual?

O DIU é um método anticoncepcional reversível, efetivo e com ação contraceptiva imediata. Segundo a chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac), a ginecologista Muse Santiago, os utilizados atualmente são o de cobre e o hormonal, de levonogestrel. Este segundo tipo contém o hormônio progesterona em sua composição.

"O DIU de cobre impregna a cavidade uterina com sais de cobre, que imobiliza a cauda do espermatozoide (ação espermicida). O hormonal atua deixando o muco espesso, dificultando a passagem dos espermatozoides; produz atrofia do endométrio e interfere na motilidade tubária e ovulação", explica o coordenador do Núcleo de Ginecologia, Obstetrícia e Perinatologia do Hospital Samaritano de São Paulo, Edilson Ogeda.

Adesão e eficácia

A universitária Larissa Feitosa dos Santos, 21, escolheu o DIU de cobre pela durabilidade, custo e segurança do método. "Minha decisão foi auxiliada por grupos de redes sociais. Entrei em um de contracepção não-hormonal, mais amplo, e encontrei dentro dele um específico sobre o DIU. Esses grupos ajudam muito. Surgem relatos de inserção/ adaptação, lista de indicação de médicos e sugestões de leituras"conta.

De acordo com Edilson Ogeda, o modelo de cobre tem validade de até dez anos e o hormonal de até cinco. No entanto, após esse período, as chances de falhas começam a se elevar. Na época em que foram desenvolvidos e começaram a ser aplicados, os primeiros dispositivos apresentavam um elevado índice de falhas, o que levou a uma "má-fama" que agora está se revertendo.

"Os primeiros dispositivos intrauterinos eram de plástico contendo bário e tinham uma forma de serpentina. Por serem grandes, provocavam mais cólica e sangramento, além de um maior risco de infecções. A redução do tamanho e a colocação do cobre na composição afastaram estes inconvenientes", complementa a Dra. Muse Santiago.

Método abortivo?

Ao contrário do que muita gente pensa, o Dispositivo Intrauterino não é abortivo. A ação se dá na medida em que sua presença na cavidade uterina provoca uma reação inflamatória na camada que reveste a superfície interna do útero, o endométrio. Essa inflamação causa alterações teciduais e bioquímicas, que impactam na migração dos espermatozoides, dificultando a fertilização. Com o DIU a fecundação não chega a acontecer. Conforme a Dra. Muse, os íons de cobre interferem na vitalidade e na motilidade dos espermatozoides e diminuindo a sobrevida do óvulo no trato genital.

Prós e contras

As mulheres que usam o DIU não encontram os mesmos problemas que podem se desenvolver com o consumo da pílula anticoncepcional. Mesmo que se fale da versão hormonal, é um método completamente diferente. Segundo o ginecologista Edilson Ogeda, o DIU de levonogestrel tem ação de cerca de 70% no local e 30% sistêmica.

Larissa Feitosa reitera sua decisão pelo dispositivo, por não ter se adaptado aos demais métodos contraceptivos, tendo reações como tonturas, dores de cabeça e até mesmo apresentando desenvolvimento de cistos.

Com relação à fertilidade, a ginecologista da Meac explica que acontece o retorno logo após a retirada do dispositivo. O procedimento é simples e feito no consultório, semelhante a uma consulta ginecológica usual. Não é necessário anestesia ou jejum.

Dentre os "contras", algumas mulheres podem se queixar do aumento de fluxo menstrual, dores e cólicas com a instalação do DIU de cobre. Já o hormonal, apesar de diminuir o fluxo e a irregularidade, até mesmo fazendo algumas mulheres pararem de menstruar, pode aumentar a oleosidade da pele e acne.

A colocação do DIU deve ser realizada por um profissional. Muse Santiago indica que o melhor período para isso é durante o ciclo menstrual, com a paciente na posição usual no exame ginecológico. Não é preciso anestesia ou jejum, mas em alguns casos é administrado anti-inflamatório oral uma hora antes do procedimento, para evitar possíveis sensações de dor.

Possíveis riscos

Segundo a ginecologista, o DIU não causa infecção, mas pode tornar a infecção ginecológica mais grave, sendo esses casos diretamente relacionados ao comportamento de risco para Doenças Sexualmente Transmissíveis. A inserção feita por um profissional capacitado e um comportamento sexual seguro, no sentido de se evitar as DSTs, são as principais formas de se prevenir complicações como perfuração do útero, com consequências graves, se não diagnosticado precocemente.

Indicação

Jovens e adolescentes: é uma alternativa segura em relações monogâmicas e estáveis, pois não protege de DSTs;

Mulheres Sem filhos: podem se beneficiar com o uso de um DIU de cobre em tamanho menor, mas as taxas de expulsão são maiores ;

Mulheres pós-parto : podem fazer a inserção imediata (após 10 ou 15 minutos da dequitação da placenta). O indicado é fazê-lo com quatro a seis semanas pós-parto;

Mulheres pós-aborto : podem ser inseridos imediatamente após aborto espontâneo ou induzido de primeiro trimestre;

Perimenopausa : indicado, sobretudo, para as que não podem utilizar contraceptivos combinados;