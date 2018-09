00:00 · 22.09.2018

Para quem desenvolve com facilidade as dermatites de contato é fundamental ficar atento aos sinais de alterações no corpo. Isso evita que o problema se agrave

Como o nome sugere, o problema é desencadeado pelo contato da pele com alguma substância que provoca reação local, com o surgimento de placas vermelhas, coceira, bolhas, inchaço, queimação e ressecamento do tecido ao redor da lesão.

A dermatite de contato alérgica é a resposta imunológica de pessoas que apresentam sensibilidade a produtos como sabonetes, shampoos, condicionadores, perfumes, desodorantes, maquiagem, medicamentos, entre outros, afirma a dermatologista Dra. Thais Pepe.

O tratamento convencional pode ser pelo o uso de medicamentos na forma de pomadas ou cremes, que podem ser aplicados diretamente sobre as áreas afetadas. Além disso, podem ser prescritos remédios orais e outras formulações tópicas com antibiótico para evitar o estabelecimento de infecções.

Em casos mais sérios, é aconselhada a fototerapia, procedimento com luzes especiais com ação anti-inflamatória e imunossupressora para dar fim à manifestação alérgica.

Porém, conforme a dermatologista, em todos os casos citados, o mais importante é que a pessoa procure um médico especialista imediatamente ao notar qualquer alteração na pele. "Apenas ele poderá realizar uma avaliação, o diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento para cada caso", recomenda a dermatologista Dra. Thais Pepe.