Cuidados específicos com a pele masculina

Para o modelo Macêdo Neto, que precisa cuidar da imagem e enfrentar muita luz artificial, a maquiagem pode ser substituída por uma loção secativa com cor. O cosmético uniformiza e elimina a transpiração da pele por mais tempo ( Fotos: Nah Jereissati ) Além de relaxante, revigorante e refrescante, a máscara de safira ilumina, ativa e nutre a pele. O produto pode ser aplicado uma vez ao mês

Na estação mais quente do ano, os raios solares incidem com mais intensidade. Por isso, aumenta o risco de queimaduras, câncer de pele, envelhecimento precoce, dentre outros problemas como, por exemplo, micoses, manchas e acne solar.

Dessa forma, para manter o maior órgão do corpo humano bonito e saudável no período, além do uso do filtro solar frequente e da hidratação, outros cuidados devem ser adotados.

É importante atentar que ninguém está livre de problemas na pele. Segundo a esteticista da Fígaro Barbearia, unidade Social Club, Helena Araújo, no verão, a combinação sol, areia, praia, piscina e excesso de suor são, prejudiciais à pele de ambos os sexos. "No entanto, os homens, na grande maioria, costumam se cuidar menos neste quesito, e são mais negligentes com a proteção da derme".

Pele masculina

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a pele do homem é aproximadamente 25% mais espessa do que a da mulher, e a densidade de colágeno é maior em todas as faixas etárias. Com a mesma idade e tendo sofrido a mesma exposição solar, o público masculino apresenta rugas mais pronunciadas do que o feminino. Neles, as indesejadas imperfeições ocorrem mais tarde, porém, quando aparecem, são, visivelmente, mais profundas e marcadas.

O rosto dos homens tem mais glândulas sebáceas e maior sensibilidade à testosterona do que no sexo oposto. Conforme a esteticista, "a produção de sebo nos homens é, em média, duas vezes maior do que nas mulheres, o que resulta numa pele mais oleosa, com a presença de poros dilatados e acne de maior duração", afirma.

A produção de suor também é diferente entre ambos. A taxa de sudorese deles é mais do que o dobro das presentes na pele das mulheres. O pH cutâneo da pele masculina é mais ácido, sendo 0,5 mais baixo do que na feminina.

Limpa e saudável

O primeiro passo para manter a pele com um aspecto jovem e bonito na estação é a limpeza diária, com um sabonete específico para cada tipo. O uso do produto comum ao corpo no rosto deixa a pele excessivamente seca e, em seguida, oleosa. Assim, é necessário escolher um sabonete facial adequado para uso diário, e recomendado por um profissional.

Outros mimos indicados pela especialista é fazer a esfoliação da pele no mínimo uma vez ao mês, para eliminar as células mortas e renovar a epiderme, auxiliando ainda na redução da oleosidade, dos cravos e dos pelos encravados.

"Classificar a pele em seca, mista ou oleosa, ao meu ver, é um diagnóstico ultrapassado. Isso porque, considerando os diferentes aspectos presentes na chamada zona T, uma pele pode apresentar até cinco variações", afirma Helena. Portanto, somente após uma avaliação será possível identificar as necessidades específicas de cada um, os tipos de procedimentos e o número de sessões a serem realizadas.

Análise

A pele do modelo fotográfico Macêdo Neto é sensível, tem vasos rompidos, irritações e apresenta variações, entre seca e oleosa, em diferentes regiões. Como a ideia é preparar a pele para enfrentar o sol e o calor da estação, no caso de Macêdo, o ideal é fazer uma limpeza, tonificar e aplicar uma máscara para nutrir, iluminar e revitalizar a pele.

O procedimento usado no modelo, batizado pela esteticista de hydro lifting laser, foi finalizado com o lead azul, sem máscara para reforçar os vasos capilares", revela.

"Já na pele do comerciante Everardo Maia, definida como oleosa, fina, porém, menos sensível e sem irritação, é possível realizar uma assepsia, esfoliação, aplicação da vitamina C e um peeling químico para renovar a pele", conclui a esteticista Helena Araújo.