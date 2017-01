Cuidados especiais com as lentes de contato

00:00 · 21.01.2017

Por questão de estética, Mhalissa Mariutti usa lentes de contato há 10 anos, sempre no fim de semana, e não esquece de trocá-las anualmente ( Fotos: Yago Albuquerque ) Dentre os cuidados básicos para manter as lentes bem conservadas e garantir a saúde dos olhos, especialmente no período mais quente do ano, estão a limpeza do rosto, das mãos e das lentes com produtos recomendados por especialista

A principal finalidade para o uso de lentes de contato é reparar alguma deficiência na visão, como, por exemplo, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia.

Inúmeras pessoas têm restrições ao uso de lentes por condições oculares como nos casos de olho seco, blefarites ou alterações superficiais. Segundo o oftalmologista Dr. Edmar Guedes, muitas vezes as causas de contraindicações podem ser tratadas, e o paciente poderá voltar a usá-las quando quiser.

Outra forma de utilização de lentes de contato é para fins estéticos. "As coloridas podem ser usadas, contanto que seja feita a avaliação oftalmológica, seguida do processo de adaptação com o material escolhido", aconselha o especialista.

Cuidados

A recomendação é evitar usar lentes de contato nos banhos de piscinas e de mar. Estes ambientes são potencialmente contaminados e existe a possibilidade de infecção com germes que podem levar à formação de úlceras de córnea e até cegueira. "É fundamental manter uma boa higienização das lentes e do estojo, utilizando produtos adequados", alerta.

Apesar de ser menos preocupante, lavar as lentes diretamente na água do chuveiro é contraindicado. A areia também pode carregar contaminantes e o protetor solar causa irritação ocular pelos componentes químicos presentes.

Caso os olhos fiquem irritados, vermelhos ou lacrimejando após um dia na praia, se os sintomas forem leves, a utilização de colírio lubrificante pode sanar o desconforto. "Na persistência dos sintomas, o médico oftalmologista deve ser procurado", explica.

Saúde dos olhos

A higiene das mãos, das lentes e do estojo é fundamental para a manutenção da saúde ocular e uma boa adaptação. Conforme o expert, existem produtos próprios para este fim, amplamente comercializados em farmácias. "A conservação das lentes de contato com produtos adequados impede a proliferação de germes contaminantes causadores de danos aos olhos, como, por exemplo, a úlcera de córnea.

O ideal é manter os cuidados em todas as épocas do ano. No entanto, no verão, o uso das lentes é mais frequente e, por conta disso, a exposição aos agentes externos e contaminantes é maior.

Validade

Outra preocupação do usuário se dá com a qualidade e a validade das lentes. "Elas podem ser de descarte diário, mensal, bimensal ou anual. Isto depende do tipo e do fabricante. O profissional indicará o melhor tipo", conclui o oftalmologista Dr. Edmar Guedes.