Cuidados com a pele

00:00 · 14.01.2017

Vaidosa por natureza, Jadia Mendes tem cuidados redobrados com a proteção da pele e do cabelo no período mais quente do ano ( Foto: Helene Santos )

Seja na praia, na piscina ou em qualquer outra atividade ao ar livre, a exposição intensa ao sol sem proteção causa danos na pele. Por isso, a dermatologista Dra. Camila Albuquerque adverte, cuidados básicos como, por exemplo, usar protetor solar, óculos escuros com proteção UVA e UVB e chapéu são, extremamente, necessários.

Para manter a saúde da pele na estação mais quente do ano, a exposição ao sol no horário entre 10 e 16h, mesmo com proteção deve ser evitada. Os raios solares podem ocasionar manchas, ressecamento ou até mesmo o câncer de pele.

Não basta passar o protetor solar somente quando sair de casa ou chegar na praia. O ideal é reaplicá-lo sempre que suar excessivamente ou a cada 2 horas de exposição ao sol, mesmo estando na sombra.

O sal e o cloro quando permanecem por muito tempo na pele e nos cabelos podem causar ressecamento e manchas. Os olhos também estão sujeitos a coceira, vermelhidão e alergias. "Por isso, ao sair do mar ou da piscina, tome um banho com água doce", aconselha a médica.

Manter o cabelo preso quando estiver molhado é um risco. Além de enfraquecer e causar queda dos fios, caspas e seborreias podem se manifestar.

Outro conselho da especialista direcionado às mulheres apaixonadas por maquiagem é para que o uso dos produtos não específicos ou aprovados por um dermatologista sejam evitados. "Esses cuidados podem ser responsáveis pela saúde da pele", diz a Dra. Camila Albuquerque.