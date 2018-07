Como manter a pele bem hidratada

00:00 · 07.07.2018

Fatores como idade, irrigação sanguínea, hidratação, região e tipo de pele influenciam na quantidade de cosméticos que a pele consegue absorver.

No entanto, conforme a dermatologista Dra. Thais Pepe, existem cuidados que podem ser tomados para aumentar a capacidade de absorção dos ativos. Por exemplo, a limpeza, pois as impurezas acumuladas impedem que os cosméticos penetrem adequadamente na pele.

"Devido ao sabonete, após a limpeza, a pele fica muito alcalinizada. Por isso, é importante usar um tônico ou água termal para promover o reequilíbrio do pH da pele, preparando-a para receber os hidratantes na etapa seguinte", afirma.

A esfoliação é importante, pois apenas o uso do sabonete não consegue remover todas os resíduos do dia a dia. Então, o esfoliante remove parte do estrato córneo, assim como retira as células mortas e sebos aderidos à superfície cutânea.

"Além disso, após a esfoliação, ocorre uma renovação do estrato córneo em mais de 50%, o que confere à pele uma textura homogênea e espessura delicada. Fazem com que os ativos penetrem adequadamente", completa a médica.

A utilização do esfoliante deve acontecer após o sabonete e antes do tônico. Isso deixa a pele pronta para receber os cosméticos. Porém, é preciso atentar apara a ordem de aplicação e a formulação desses produtos.

Quando usados na ordem errada, os cosméticos podem perder o efeito. Por isso, o ideal é iniciar do líquido para o consistente, pois quanto mais fluído o produto, maior será a capacidade de concentração dos ativos. "A sequência é a seguinte: loções, séruns, cremes, máscaras e, por último, os fotoprotetores", indica a médica dermatologista Dra. Thais Pepe.