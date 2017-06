00:00 · 10.06.2017

Segundo a hair stylist cap do SpaDios, Renata Souza, de nada adianta hidratar o cabelo sem a higienização correta dos fios e do couro cabeludo. "Isso porque a limpeza profunda potencializa a entrada de nutrientes no local com deficiência. É aí que entra em cena o detox capilar". O tratamento livra os fios e o couro cabeludo de resíduos do shampoo, finalizadores, poluição e todo acúmulo. "Sem as impurezas, é mais fácil chegar ao resultado desejado nas hidratações: nutrição prolongada, brilho e maciez sem o aspecto de cabelo seboso ou empastado", diz Renata.

Facial e corporal

A fisioterapeuta dermatofuncional Geovanna Ximenes ministra o curso de Eletroterapia facial e corporal, com capacitação e competências técnicas para o desenvolvimento profissional. O evento, indicado para profissionais da fisioterapia e estética, acontece nos dias 7 e 8 de julho, na sede do Ecap Fortaleza, na rua José Vilar.

Pele saudável

Para suprir a carência de colágeno no organismo, a nutricionista da Nova Nutrii, Joanna Carollo, diz ser necessário investir em uma alimentação rica no nutriente. "A deficiência da proteína pode causar prejuízos ao funcionamento do corpo e resultar em patologias", destaca a especialista em nutrição clínica.

Resultado I

Os benefícios gerados pelo suco de tomate integral se dão por conta do licopeno, substância que dá a cor avermelhada na fruta. "Além de impedir a oxidação das células, essa substância é essencial para a saúde do fígado, pulmões, pele e sangue", explica Cyntia Maureen, nutricionista e consultora da Superbom.

Resultado II

De acordo com a nutricionista Cyntia Maureen para os homens, o suco de tomate é ainda mais importante. "Isso porque o consumo da bebida reduz significativamente o risco de desenvolver câncer de próstata e contribui de maneira positiva para o tratamento da doença", complementa a profissional.