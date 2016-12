Top.com: Proteção infantil

00:00 · 24.12.2016

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 75% da radiação acumulada durante a vida ocorre entre 0 e 20 anos. Por isso, a proteção solar é fundamental na vida das crianças desde os seis meses de idade. Os cuidados com a aplicação devem ser redobrados nos períodos mais quentes do ano. "O uso frequente de protetor solar até os 18 anos diminui em 78% os riscos de o indivíduo desenvolver câncer de pele", diz a dermatologista Dra. Camila Albuquerque.

Histórico da pele

Estudo conduzido por cientistas da Natura e do Instituto do Coração (InCor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), mostra que os hábitos podem ser tão decisivos para definir a aparência e a saúde da pele do rosto quanto fatores genéticos. O fumo, o sobrepeso e a exposição ao sol são os principais vilões do envelhecimento facial.

Benéfico

O agachamento é um dos exercícios da musculação com o maior gasto calórico. Por isso, as variações do exercício estão quase sempre presentes nos programas de treinos, específicos para emagrecer. "A prática do exercício aumenta a massa muscular nos glúteos, quadríceps, isquiotibiais e o metabolismo basal, fundamental para quem quer emagrecer", revela o educador físico Paulo Tavares.

Saudáveis I

Os cosméticos orgânicos e naturais são considerados por especialistas produtos mais ecológicos e saudáveis. Na formulação, contêm principalmente, plantas e ingredientes biodegradáveis. "Além disso, são utilizados ativos produzidos de forma menos agressiva", explica a cosmetóloga Joyce Quenca.

Saudáveis II

Entre os produtos mais em evidência está o composto por Ácido Hialurônico, indicado para homens e mulheres a partir de 25 anos. O serum promete suavizar as rugas, deixar um efeito de pele macia e brilho duradouro no rosto. De acordo com Joyce Quenca, "ele possui efeito Cinderela com resultado instantâneo após a aplicação".

O segredo está no cardápio

A longevidade é um dos grandes benefícios proporcionados pelos avanços da vida moderna. Contudo, para que a terceira idade seja vivenciada com qualidade são importantes cuidados que garantam mais disposição e bem-estar aos que já passaram dos 60 anos. Neste período, algumas alterações físicas e metabólicas são naturais e, apesar de consideradas próprias do envelhecimento, podem afetar a saúde. Por isso, a nutricionista Flávia Castro aconselha, "reforçar os bons hábitos alimentares e investir numa dieta rica em proteínas minimizam os efeitos do tempo".