00:00 · 05.05.2018

Para prevenir o ressecamento dos pés, a hidratação é o principal cuidado. Para isso, a dermatologista Dra. Valéria Marcondes indica o uso de produtos que proporcionam hidratação, relaxamento, proteção contra fissuras, descamações e contaminações por fungos e bactérias. Além disso, a médica diz ser importante investir a cada 15 dias, em uma esfoliação suave. Porém, o ressecamento não é o único problema com que os pés sofrem. As calosidades são frequentes. Para evitá-las, a Dra. Valéria recomenda o uso de sapatos confortáveis, palmilhas e protetores para evitar atrito ou feridas em determinada área dos pés. "Se os calos já estão formados, o tratamento consiste em aplicar, sob prescrição médica, produtos ceratolíticos que amolecem as calosidades".

Workshops

"Técnicas de avaliação facial e construção de protocolos personalizados" será o tema da palestra ministrada pela esteticista e graduanda em biomedicina Gina Mello, próximo dia 18, às 8h30min, no Congresso Nacional de Fisioterapia dermatofuncional e Estética - Confidefe. O evento acontece de 18 a 20 de maio, no Hotel Praia Centro.

Preenchimento

Conforme a dermatologista Dra. Patrícia Sampaio, o ácido hialurônico é uma substância bastante utilizada para remodelar o rosto. "As aplicações acentuam os traços da face e corrigem os pontos de flacidez, deixando o contorno do rosto definido e a pele saudável". A durabilidade varia de 1 a 2 anos, de acordo com o volume aplicado.

Rugas I

As repetições constantes e exageradas de movimentos com a musculatura da face podem demarcar rugas finas e linhas que aparecem mesmo quando a pele está em repouso. Conforme a dermatologista Dra. Claudia Marçal, "inicialmente são pequenas demarcações, mas com o passar do tempo, elas se tornam linhas estáticas".

Rugas II

Quando as rugas aparecem mesmo em repouso, o rosto fica marcado com sinais de envelhecimento. Apesar de esse quadro ser mais difícil de tratar, Dra. Claudia diz que cosméticos e nutracêuticos podem ajudar no tratamento. "Além da hidratação e da fotoproteção, substâncias reparadoras como peptídeos são favoráveis indicados".

Convivendo com as sardas

Segundo o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., as sardas tendem a clarear gradualmente quando a exposição solar é evitada. Porém, para quem se sente incomodado com as manchinhas, o tratamento pode acelerar o clareamento da pele. Parte do procedimento consiste no uso de protetor solar diariamente para impedir que o organismo produza ainda mais melanina. "Além disso, o uso de substâncias despigmentantes, associadas a alguns tipos de ácidos e peelings superficiais para acelerar o processo de clareamento das sardas, é recomendado".