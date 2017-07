00:00 · 08.04.2017

O movimento das mãos sobre a pele ajuda a uniformizar a gordura e, consequentemente, favorece a modelagem do corpo. De acordo com a esteticista Andressa Azevedo, a técnica de massagem manual também reduz medidas corporais.

A gordura localizada, ao ser expulsa pelo sistema linfático, contribui para a diminuição de centímetros nas regiões dos braços, quadris, abdômen e coxas. "O resultado aparece na perda de peso, na espessura dos pneuzinhos e culote", destaca Andressa Azevedo.

Nutrição

Além da preocupação estética, hidratar a pele é um cuidado básico com a saúde. Segundo a fisioterapeuta dermato- funcional Karla Bessa, "por meio da hidratação, é possível prevenir o aparecimento de diversas doenças e evitar a entrada de pequenos organismos que podem comprometer a saúde", diz a profissional.

Expressão

A ação do botox é eficaz para amenizar as rugas dinâmicas, geradas por vícios de expressão, que surgem quando os músculos da face estão emmovimento e também as estáticas, aquelas visíveis mesmo quando o rosto está parado. "O botox não tem ação eficaz na flacidez da pele", esclarece o cirurgião plástico Dr. Arnaldo Korn.

Escolha certa I

Para quem viajará para curtir o Inverno no Sul do Brasil, essa estação pede cuidados redobrados com a saúde. Segundo a nutricionista Cláudia Bastos de Oliveira, "as baixas temperaturas favorecem o aparecimento de doenças, sobretudo respiratórias, que podem ser prevenidas com nutrição balanceada".

Escolha certa II

Uma alimentação saudável consiste no consumo de frutas, verduras e hortaliças, preferencialmente da época. Elas são ricas em vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento do organismo. "Evitar a ingestão de alimentos industrializados é outra forma de manter o equilíbrio", recomenda a expert Cláudia Oliveira.

Antioxidante: Flores de Hibisco

O chá de hibisco é recomendado para manter a saúde e reduzir as medidas. Conforme a nutricionista Elane Fernandes, os antioxidantes das flores de hibisco têm um papel importante na redução dos danos celulares causados pelo estresse oxidativo. Embora os radicais livres sejam comumente associados ao envelhecimento da pele, este não é o único mal que podem causar à saúde. "O excesso de substâncias tóxicas enfraquece o sistema imunológico e predispõe o organismo a doenças que envolvem a perda progressiva dos neurônios", alerta a nutricionista.