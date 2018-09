00:00 · 15.09.2018

A higienização dos pincéis e das esponjas que auxiliam na aplicação da make é fundamental para a saúde da pele. "A contaminação desses instrumentos influencia no acabamento, na textura e cor da maquiagem. Pode causar ainda alergias, irritações, dermatites na pele e formar cravos e espinhas", destaca a dermatologista Dra. Thais Pepe. Para evitar esses problemas, o ideal é limpar as ferramentas, pelo menos, a cada duas semanas. Para isso, a Dra. Thais Pepe recomenda o uso de produtos específicos ou água morna e shampoo neutro. No caso de pincéis de cerdas naturais, o condicionador também pode ser aplicado. "Na hora de se maquiar, opte por pincéis, pois as esponjas acumulam mais bactérias. Armazenar os itens em locais limpos, evita a contaminação", completa.

Sem pausa

Para o dermatologista Dr. Jardis Volpe, a principal vantagem em optar por tratamentos estéticos realizados com laser é o pós-procedimento. "As novidades tecnológicas e os métodos de aplicação das ferramentas possibilitam a repaginação, sem que o paciente precise se afastar de suas atividades diárias".

Prótese ideal

Para o cirurgião plástico Dr. Gabriel Cavalcanti, a proporcionalidade é o ponto- chave da cirurgia de aumento da mama. "Por isso, o médico alerta para a importância do profissional explicar à paciente as possíveis complicações posturais que o implante de silicone em grande quantidade poderá ocasionar no futuro", revela.

Renovação I

O SWT-7 é um bioativo inovador que se baseia na medicina autorregenerativa. Conforme a farmacêutica Mika Yamaguchi, a substância auxilia na cicatrização e redução de rugas, principalmente ao redor dos lábios. "Além disso, o ativo melhora a textura da pele e ameniza o bigode chinês".

Renovação II

Apesar de ser um ativo de origem vegetal, ou seja, totalmente livre de crueldade em animais, a especialista Mika Yamaguchi alerta para o uso de dermocosméticos com a substância: "É importante consultar um médico. Isso porque apenas o profissional poderá personalizar e manipular as fórmulas de acordo com cada caso".

Tratamentos para olheiras Sono adequado, alimentação balanceada e hidratação cutânea ajudam a reduzir as olheiras. Porém, conforme a dermatologista Dra. Claudia Marçal, quando elas são mais profundas, o tratamento ideal é o preenchimento com ácido hialurônico. A técnica nivela a pele abaixo dos olhos com o resto da face, dando volume à área. Para as olheiras de tons arroxeados, o uso de luz intensa pulsada é o mais indicado. Claudia diz que o calor do aparelho destrói os pigmentos de melanina e hemoglobina, que são absorvidas pelo corpo, e os vasos sanguíneos se contraem, reduzindo o arroxeado".