00:00 · 28.04.2018

Para o consultor e pesquisador em cosmetologia Lucas Portilho, os métodos que substituem os animais na pesquisa para fins cosméticos estão cada vez mais viáveis e eficientes. Uma das metodologias mais acessível é a tecnologia in vitro. "Neste método, células e tecidos são criados artificialmente para estudo, manipulação e teste de eficácia", explica.

Outra alternativa é a criação de pele artificial, que reproduz os mesmos tecidos biológicos da humana e pode ser utilizada para avaliar a toxicidade e a eficácia de novos compostos nas indústrias de cosméticos. Outra dica de Lucas Portilho é a bioimpressão em 3D. "A técnica permite a reprodução automatizada de tecidos humanos que imitam a forma e a função dos tecidos originais do organismo", ressalta.

Fique de olho

A dermatologista Dra. Maria Clara Couto afirma que os cosméticos convencionais contêm ingredientes químicos, inclusive, associados a problemas de saúde. "Nesse contexto, os brilhos labiais e os batons têm potencial de exposição a produtos químicos maior por meio da ingestão. Por isso, merecem atenção redobrada", alerta.

Má circulação

Alterações na coloração da pele são comuns em pessoas com pouca circulação. Conforme a angiologista Dra. Aline Lamaita, os sinais aparecem quando pés e pernas são elevados e ficam pálidos. Já quando os pés estão no chão, a vermelhidão na perna, conhecida como rubor dependente, pode indicar problema vascular".

Rinoplastia I

Estudo recente da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos Faciais, constatou que 55% das cirurgias plásticas no nariz feitas em todo o mundo têm como motivo melhorar a aparência do formato que geralmente é hereditário. A rinoplastia pode mudar do tamanho até a ponta dessa região do rosto.

Rinoplastia II

Segundo o cirurgião plástico Dr. Giancarlo Dall' Olio, a cirurgia só pode ser feita nos casos em que o crescimento facial esteja finalizado. Isso ocorre, em média, a partir dos 13 anos de idade. "No pré-operatório, o exame de tomografia computadorizada pode auxiliar no planejamento cirúrgico", revela o médico.

Qualidade da pele

O envelhecimento da pele e o aparecimento de rugas e linhas de expressão são processos naturais do organismo. O principal causador do aparecimento das rugas é a qualidade da pele, que pode ser comprometida por fatores como genética, características anatômicas ou idade. Porém, segundo a dermatologista Dra. Claudia Marçal, hábitos comuns no dia a dia aceleram o processo de envelhecimento cutâneo. "A exposição solar causa dano oxidativo, inflamação do tecido e a produção de enzimas que degradam colágeno, deixando a pele flácida e com rugas".