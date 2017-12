00:00 · 16.12.2017

O ultrashape power é um tratamento avançado com sistema de ultrassom microfocado capaz de reduzir até 32% da gordura localizada por meio da tecnologia HiFu (High Intensity Focused Ultrasound). Segundo a dermatologista Dra. Shirlei Borelli, o equipamento realiza a emissão de energias de ultrassom concentrada em pequenos pontos que age destruindo seletivamente as células de gordura de forma precisa e não invasiva. "O conteúdo das células adiposas é eliminado do organismo após algumas semanas", explica. O sistema reduz medidas e trata o abdômen inteiro em apenas 35 minutos. Durante a aplicação, o paciente sente apenas uma pequena vibração. O procedimento pode ser realizado em três sessões, uma a cada 15 dias.

Pescoço flácido I

A dermatologista Dra. Claudia Marçal afirma que o pescoço é uma região cuja pele é muito fina, praticamente sem glândulas sebáceas, com espessura próxima a dois milímetros, pouco hidratada. "Nessa região, há uma grande movimentação natural realizada pela própria dinâmica da área".

Pescoço flácido II

O hotcold é um protocolo estético indicado pela cirurgiã plástica Dra. Thais Pepe como eficaz contra a papada e flacidez da região do pescoço. Ele combina o ultrassom com a criolipólise para remodelar o pescoço. "A técnica trata a gordura e flacidez de forma não invasiva, sem cirurgia ou tempo de recuperação", garante a médica.

Falhas

As sobrancelhas têm o poder de mudar totalmente a expressão do rosto, porém a falta de cuidados ou o "excesso de pinça" pode deixar falhas que causam problemas estéticos na aparência. Conforme o farmacêutico Lucas Portilho, "o uso de um tônico fortificante para sobrancelhas é uma opção para evitar o problema", diz.

Prevenção

As rugas se desenvolvem com os movimentos e expressões do rosto, de modo que não é realmente sinal de envelhecimento. Mas, se as linhas finas e rugas aparecem no meio das bochechas, nos 20 ou 30 anos, é hora de se preocupar", explica o dermatologista Dr. Jardis Volpe. Além das expressões, o sol aparece de novo como um grande vilão.

Saúde das unhas

Problemas de saúde como anemia, carência de zinco e proteínas, dermatites e outros podem ser diagnosticados por meio da análise de alterações nas unhas. Muito mais do que uma questão de estética, manter as unhas saudáveis é sinônimo de proteção das pontas dos dedos e ajuda nos movimentos delicados de pegar e pinçar com as mãos. "No caso dos pés, as unhas auxiliam até no equilíbrio da caminhada", ressalta a dermatologista Patrícia Sampaio.