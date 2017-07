00:00 · 31.12.2016

Para quem deseja se livrar das celulites, a dermatologista Dra. Jucele Bettin recomenda a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável. Evite carboidratos, gordura, fritura, excesso de sal e chocolate. Por isso, aposte em frutas, verduras, leguminosas, carboidratos integrais e bastante água. Os exercícios aeróbicos queimam gordura, mas não aumentam o tônus muscular. "A flacidez piora o aspecto da celulite. Portanto, a musculação e a ginástica devem ser inseridas no treino".

Mesma posição

Ficar muito tempo de pé durante o dia ou passar várias horas sentado, especialmente com as pernas cruzadas, dificulta o trabalho das veias das pernas para transportar o sangue de volta para o coração. "O sangue acumulado nas pernas, aumenta o inchaço durante o dia", diz a farmacêutica Rebeca Nadaluti.

Prevenção

De acordo com a Dra. Mariana Ferreira, especialista em estética, uma forma de prevenir os danos causados pelo sol é adotar uma dieta rica em alimentos que contenham vitaminas, minerais e antioxidantes que atuam nas células e minimizam os danos. "Eles fortalecem a defesa das células e melhoram a pele".

Alerta I

Algumas pessoas com obesidade apresentam exames sem alterações, o que pode dar a falsa sensação de que a doença não é um grave problema. O presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Durval Ribas Filho, explica, que "mesmo os obesos metabolicamente saudáveis correm riscos de saúde".

Alerta II

Segundo o nutrólogo, isso se justifica porque são indivíduos com características de transição, ou o estado dito "saudável" é momentâneo até o aparecimento das comorbidades associadas. "O tecido adiposo é um órgão com especificidades endócrinas, que gera atividades inflamatórias", relata o Dr. Durval Filho.

Cor da tatuagem

Segundo o proprietário do estúdio Soul Tattoo Art & Café, Paulão Tattoo, com a evolução dos materiais, o que pode acontecer nos casos em que a pessoa toma sol sem proteção é a mudança na cor da tatuagem. "Após longa exposição ao sol, os pigmentos ficam com a tonalidade mais escura. Por isso, é fundamental usar protetor ou bloqueador para mantê-la. Independentemente se a tatuagem é nova ou antiga, a aplicação constante do filtro solar protege o desenho, a pele e a pigmentação. "Um hidratante corporal em cima da tattoo revitaliza o desenho", indica o expert.