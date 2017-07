00:00 · 07.01.2017

Para o professor de matemática e praticante de surfe Fábio Maciel Palácio, o esporte promove saúde, bem-estar, melhora o funcionamento cardiovascular e fortalece os músculos. A remada praticada no surfe trabalha a força dos músculos dos braços, ombros e costas.

Um dos pontos essenciais para quem deseja encarar as ondas com sucesso é o equilíbrio. "Os movimentos da água, acompanhados pelo corpo, também fortalecem os músculos das pernas e do abdômen", diz o professor Itim Silva.

Exposição solar

Pessoas de pele e cabelos claros, com sardas, são mais propensas a desenvolver o câncer de pele. Segundo a oncologista Dra. Daniela Pezzutti, a idade é um fator que deve ser considerado, pois quanto mais tempo de exposição da pele ao sol, mais envelhecida ela fica, aumentando a possibilidade de surgimento do câncer não melanoma", destaca.

Alimentação

Pensando nos apaixonados por corrida, a nutricionista Mariana Nacarato alerta: no dia anterior à corrida, devem ser evitadas refeições fartas, ricas em gorduras, açúcares e proteínas. "Os carboidratos, como, por exemplo, pães e biscoitos, são ótimas opções. Eles reforçam os estoques de glicogênio no fígado e músculos, liberando energia".

Solução I

A toxina botulínica é conhecida por suavizar rugas e linhas de expressão na região da face. De acordo com o cirurgião-dentista Fernando Buranello, agora, o procedimento pode ser usado para fins terapêuticos, na solução de doenças causadas pelo excesso de contração dos músculos mastigatórios.

Solução II

Recentemente, conforme o cirurgião, o plenário do CFO (Conselho Federal de Odontologia) aprovou, na sede do Conselho em Brasília, "uma norma que regulamenta o uso da substância toxina botulínica em tratamentos simplificados pelo uso do botox por cirurgiões- dentistas", esclarece o expert Fernando Buranello.

Apetite exagerado

Diversos fatores, inclusive psicológicos, explicam o apetite fora do normal. Porém, é bastante comum que o descontrole da ingestão alimentar e a fome constante sejam resultados de maus hábitos alimentares. De acordo com a nutricionista Sinara Menezes, ficar longos períodos sem comer é uma das atitudes que mais podem prejudicar o peso: além do organismo acionar a produção de grelina, haverá um maior acúmulo de gorduras devido aos picos de glicose no organismo. "Portanto, o ideal é fracionar a ingestão de alimentos ao longo do dia para garantir a oferta de energia".