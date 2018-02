00:00 · 24.02.2018

Conforme o mestre em biotecnologia Olavo Rodrigues, as altas temperaturas e a exposição ao sol podem contribuir para a dilatação das veias e agravar os sintomas das varizes. Segundo o especialista, mais do que um problema estético, a doença se caracteriza pelo mau funcionamento das pequenas válvulas que existem nas veias das pernas. "Isso torna o fluxo sanguíneo mais lento e causa dor, inchaço e sensação de cansaço, além de favorecer o surgimento de quadros de trombose.

Cuidados

Além da preocupação com a saúde e a beleza do corpo, quem pratica atividades físicas precisa ter cuidado com a pele. "Durante os exercícios, é normal e saudável a pele transpirar. Porém, sem o cuidado adequado, a transpiração pode prejudicar o tecido e causar irritações e acne", alerta a dermatologista Dra. Thais Pepe.

Firmeza

A pele das pernas precisa de cuidados, principalmente após períodos de banho de sol sem a devida fotoproteção. Conforme o pesquisador em cosmetologia Lucas Portilho, os raios UV podem causar manchas e diminuir a firmeza da pele. "Os cremes com extrato de abacaxi ajudam a clarear, rejuvenescer a pele e tem ação anticelulite".

Rótulo I

Segundo a especialista em cosmetologia Isabel Piatti, existe grande número de cosméticos com finalidade própria. Todos os rótulos seguem padrões definidos pela Anvisa. "Por isso, não devem conter indicações ou menções terapêuticas, que induzam o consumidor ao erro e o fabricante deve garantir a veracidade das informações", esclarece.

Rótulo II

A rotulagem também deve conter toda a indicação necessária referente ao produto como nome, marca, conteúdo, modo de uso, data de validade, entre outros. "Além disso, devemos nos atentar quando falamos de rótulos e da composição do produto. Ou seja, quais ingredientes estão presentes na fórmula daquele cosmético",alerta Isabel.

Suplementação

A suplementação tem como função dar ao organismo as vitaminas e minerais que ele precisa. Porém, de acordo com a nutricionista e consultora da Vital Natus, Dalila Marciele Nunes, as substâncias são livres de calorias. No entanto, os nutrientes podem aumentar o apetite, fazendo com que a pessoa coma mais e ganhe peso. Portanto, é essencial saber como funciona a rotina, se pratica atividade física, há quanto tempo e a intensidade dos exercícios. "Isso ajuda na avaliação médica e na recomendação da suplementação adequada para cada um", revela Dalila Nunes.