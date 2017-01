Top.com: Curtindo as férias

00:00 · 28.01.2017

Alguns procedimentos estéticos como depilação, esfoliação, peeling, limpeza de pele e banho de lua, não devem ser realizados às vésperas da viagem ou da exposição ao sol. Isso porque a pele fica muito sensível e pode causar irritação ou manchas.

De acordo com a dermatologista Dra. Camila Albuquerque, "para evitar qualquer transtorno no período de férias, os tratamentos devem ser feitos, pelo menos, com uma semana de antecedência", diz.

Foto: Nah Jereissati

Renovação

A máscara facial syn-ake (anti-idade) age na hidratação, nutrição e reduz as linhas de expressão do rosto. Para a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves, isso é possível porque o cosmético contém, na fórmula, um peptídeo que imita a ação paralisante do veneno de cobra. "O recurso deixa ainda a pele macia e iluminada", ressalta.

Laser

Conforme a fisioterapeuta dermatofuncional Karla Bessa, a depilação a laser pode começar a ser feita logo que houver incômodo para a pessoa. Há relatos na literatura do emprego da técnica em crianças com pelos abundantes por razões genéticas, na região lombosacral. "Portanto, não há contraindicação de idade".

Água fria I

Segundo o dermatologista Dr. Daniel Dziabas, a cor do verão nem sempre é sinônimo de pele saudável. Por isso, relaxar com os cuidados diários pode causar danos a derme. "No calor, nunca tome banho com água quente. Isso resseca a pele e retira a camada de gordura que serve de proteção natural".

Água fria II

Portanto, nesse período considerado o mais quente do ano, os banhos devem ser frios ou mornos e curtos, com duração de no máximo 10 a 15 minutos. "Nada de ficar horas debaixo do chuveiro porque a limpeza exagerada também prejudica a pele", afirma o Dr. Daniel Dziabas, que é membro titular da Sociedade Brasileira de dermatologia (SBD).

Prevenção da pele

Especialmente na estação mais quente do ano, a dermatologista Flávia Addor recomenda que o filtro solar seja resistente à água, hipoalergênico, com amplo espectro de proteção UVA e UVB e de fácil cobertura. A aplicação deve ser generosa e não esquecer de usar nas orelhas, pescoço e dorso dos pés. Também "existem protetores solares para diferentes tipos de peles. Os produtos hidratam e refrescam, com toque seco e com alta proteção e atendem desde bebês, crianças, adultos, quem pratica esportes e até para quem tem tatuagens", explica a dermatologista. Foto: Helene Santos.