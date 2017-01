Top.com: Correndo atrás

00:00 · 21.01.2017

Depois dos excessos cometidos nas festas de fim de ano, é hora de retomar a boa forma. Segundo o educador físico do Sest Senat Fortaleza, Carlos Leite, uma boa opção para dar adeus aos quilinhos adquiridos são as aulas de Treinamento Funcional.

"A prática do exercício funcional melhora a postura, o equilíbrio, o condicionamento físico, ganha força, flexibilidade e define a musculatura, diminuindo dores, lesões e melhorando a circulação sanguínea", revela o educador físico.

Radiofrequência

Quando a pele perde a elasticidade por conta de má alimentação, oscilação de peso ou gravidez, surge a flacidez. Conforme a fisioterapeuta dermatofuncional Karla Bessa, eliminá-la não é uma tarefa rápida. "Porém, a radiofrequência é um dos métodos mais avançados para tratar a flacidez de pele e estimular o colágeno".

Modeladora

A massagem modeladora é feita com manobras intensas de amassamento e deslizamento. Os movimentos estimulam a quebra da cadeia de gordura. "Aplicada por profissionais qualificados, a técnica causa efeitos fisiológicos favoráveis em todo o corpo", diz a fisioterapeuta dermatofuncional Anna Christina Henriques.

Unhas I

Conhecida popularmente como unheiro, a paroníquia é a inflamação da dobra ungueal (pele ao redor da unha) e pode ser provocada por diversos agentes como, por exemplo, bactérias, fungos e vírus. De acordo com o dermatologista Dr. Walter Pinheiro, "os sintomas também podem ser manifestações alérgicas".

Unhas II

A paroníquia pode se manifestar como aguda, em que a inflamação se desenvolve em algumas horas e, usualmente, se resolve em alguns dias, ou crônica, quando o processo gradual, em geral, começa por uma das unhas e acaba afetando outras. "O unheiro é tratável e precisa de atenção", ressalta o Dr. Walter Pinheiro.

Cuidados com a pele

De origem espanhola e aperfeiçoada pela esteticista Maria de Fátima Lima Pereira, a Miototerapia promove a remodelação facial. Isso porque o método fortalece os músculos e alivia a tensão do rosto e pescoço, minimizando as linhas de expressão e redefinindo contornos. Os resultados são possíveis graças à sequência de movimentos inovadores que trabalham a musculatura, mobilizando a pele ao mesmo tempo. "A pessoa pode aproveitar a ocasião para relaxar, pois as manobras são firmes, porém, suaves", declara a esteticista Maria de Fátima Pereira.