A 6ª edição do Crossfit Street acontece próximo dia 29 de setembro, no Clube dos Diários, no bairro Dunas. O evento, promovido pelo Galpão Central do Corpo, contará com as categorias Master, Scale e Intermediário, em equipes. A competição mistura diversas emoções, por meio de provas que exigem do atleta força, coragem, determinação e estratégia. A programação, que acontece durante o dia de sábado, contará com provas de força, agilidade e competição aquática. As categorias devem ser compostas de três atletas, sendo dois masculinos e um feminino. Na categoria Master, a integrante do sexo feminino deve ter idade acima de 35 anos e os do sexo masculino acima de 40 anos. Local do check-in será divulgado no cronograma oficial. Inscrições no instagram: @crossbeachbrasil.

Maquiagem

Em peles com rugas ou flacidez, a base líquida efeito iluminador é a mais indicada. Segundo a maquiadora Denise Valença, o pó translúcido deve ser aplicado para selar a pele. "Quando as pálpebras começam a cair, a make preta pode sobrecarregar o olhar. Por isso, o uso deve ser evitado", alerta Denise.

Pernas para o ar

Conforme o angiologista e cirurgião cardiovascular, Dr. Marcos Roberto Godoy para quem fica em pé o dia inteiro, o repouso ao fim do dia é essencial. Deixar os membros elevados por no mínimo meia hora, ajuda a descansar as pernas. "As massagens aliviam as dores musculares e os edemas linfáticos", afirma o cirurgião vascular.

Flacidez facial I

Fatores como a radiação ultravioleta, poluição e tabagismo são conhecidos vilões quando se trata de sinais de envelhecimento na pele. No entanto, segundo o cosmetólogo Lucas Portilho, a força gravitacional também compõe a lista. "O tecido cutâneo possui estruturas como as fibras de colágeno e elastina que mantêm a firmeza da pele".

Flacidez facial II

Porém, conforme Lucas Portilho, com o passar do tempo, as fibras e o ácido hialurônico em que elas estão mergulhadas diminuem, e a radiação solar estimula a produção de enzimas degradadoras d o colágeno e da elastina. "Dessa forma, as fibras de sustentação perdem a força contra a gravidade e o aspecto flácido do tecido é inevitável", diz Lucas. -