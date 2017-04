00:00 · 14.01.2017

A celulite pode e deve ser prevenida. De acordo com a fisioterapeuta dermato- funcional Mirtes Alves, a alimentação saudável associada à atividade física é uma excelente sugestão no tratamento e na eliminação dos indesejáveis furinhos.

A água também é uma superaliada, tanto na prevenção, quanto na melhora do aspecto "casca de laranja". Além de manter a pele hidratada, a água ajuda a limpar o organismo e eliminar as toxinas do organismo", agirma Mirtes Alves.

Tratamento

Geralmente os sinais de envelhecimento são visíveis após 30 anos de idade. Para eliminá-los, a fisioterapeuta dermatofuncional Anna Christina Henriques recomenda, "massagear o rosto regularmente em movimentos circulares pode ajudar a aumentar a circulação sanguínea na região e favorece a redução das rugas", complementa.

Emagrecer

O cromo, mineral presente no brócolis, na maçã e em alguns cereais integrais é um forte aliado na hora de "fechar a boca". Para a nutricionista Sinara Menezes, "o composto potencializa a insulina, hormônio que "carrega" a glicose para dentro das células. Assim, a insulina reduz os picos de glicose e favorece a saciedade", diz.

Olheiras I

Além da genética, noites mal dormidas, pele desidratada, tabagismo e alergias respiratórias, agravam a aparência das olheiras. "O envelhecimento torna as manchas mais escuras, porque as bochechas ficam flácidas e o sulco mais aparente", revela a dermatologista Dra. Mônica Aribi.

Olheiras II

Para a dermatologista, um dos procedimentos que ameniza a aparência de cansaço é o preenchimento com ácido hialurônico. A aplicação é feita com creme anestésico e agulha bem fina. "Preencher o sulco lacrimal, atenua as olheiras profundas. As partículas são pequenas, finas e se adaptam à área aplicada", complementa.

Cuidados com a alimentação

Para quem pretende passar o final de semana na praia, a nutricionista Flávia Castro diz que é possível se alimentar de forma saudável e segura. Leve seu próprio lanche. Inclua água, sucos naturais, frutas e sanduíches leves feitos com pão integral. Frutas ricas em água como, por exemplo, abacaxi, pera, melancia, melão, uvas são excelentes opções para se manter hidratado. "Ponha as frutas na geladeira e leve em bolsa térmica para mantê-las geladas, assim a sensação de refrescância será maior. Evite consumir alimentos comercializados na praia", alerta a nutricionista.