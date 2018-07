00:00 · 14.07.2018 / atualizado às 00:36

Estudos demonstram a atuação de células-tronco para o rejuvenescimento e regeneração do tecido cutâneo, com perspectivas para o uso cosmético. Segundo a dermatologista Dra. Thais Pepe, as células-tronco podem ser utilizadas como substitutos de animais na produção de cosméticos: "As células- tronco embrionárias humanas são apresentadas na União Europeia como alternativa ao uso de animais em testes de toxicidade". Conforme a Dra. Thais, isso evitaria as variações entre espécies e os efeitos adversos precisos para o corpo humano. Porém, a questão ética precisa ser debatida.

Creme anti-idade A farmacêutica e especialista em dermocosméticos Mika Yamaguchi indica substâncias que não podem faltar no creme anti-idade. "Os diurnos contam com ingredientes hidratantes acompanhados de um pool de antioxidantes, que podem estar presentes na mesma fórmula", explica. Antioxidantes como OTZ 10 protegem contra os danos dos raios UV e do Infrared. Já o ativo SuperOx-C, composto por um coquetel de antioxidantes, protege a pele dos radicais livres e proporciona maior luminosidade.

Hidratação

A pele do corpo tem uma quantidade menor de glândulas sebáceas e, por isso, é mais seca, podendo assim receber loções e cremes mais espessos e pesados. De acordo com a dermatologista Dra. Claudia Marçal, "o uso de hidratantes no corpo evita o aparecimento de estrias e manchas".

Perda de peso

Segundo a nutróloga Dra. Renata Domingues, os alimentos termogênicos são comumente usados como emagrecedores naturais. "Eles aumentam a massa muscular, melhoram o desempenho físico durante os exercícios de alta intensidade, a resistência muscular e induzem o aumento das contrações musculares além do normal", revela a nutróloga.