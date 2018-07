00:00 · 07.07.2018

Para quem deseja aumentar a queima de gordura e conferir um reforço à dieta, a farmacêutica e diretora científica da Biotec Dermocosméticos, Mika Yamaguchi indica o consumo do bombom ideal. "A sugestão do doce conta com slim green coffee, uma biomassa obtida do grão verde do café, rica em cafeína, antioxidantes e ácido clorogênico", afirma. A combinação das substâncias auxilia no processo termogênico, acelera o metabolismo, reduz a gordura e o peso. De acordo com Mika Yamaguchi, o bombom também contém em sua fórmula uma biomassa marinha padronizada de (bio-arct). A ação é energizante e possui efeito lipolítico. "Ou seja, ajuda a eliminar as toxinas acumuladas no organismo e a estimular o crescimento celular", confere.

Higiene da barba

O sabonete limpa os pelos da barba, mas não é suficiente para mantê-la saudável e macia. Conforme o barbeiro Vinícius Danieli, "por serem mais grossos do que o cabelo, precisa de um produto específico que desembarace os nós, hidrate e repare a fibra capilar. "O shampoo comum não limpa profundamente e pode deixar os fios ásperos".

Gordura corporal

Segundo a esteticista Christiane Bitencourt, "a criolipólise quando realizada no método 360° proporciona resultados expressivos no congelamento e eliminação da gordura, em apenas três dias após o procedimento". A esteticista diz que os aparelhos estéticos e consultas nutricionais potencializam o tratamento do método 360º.

Escolha certa I

Alimentação equilibrada e uma boa hidratação são fundamentais para a pele, cabelos e unhas mais saudáveis e com aspecto jovial. Por isso, o nutrólogo Alexander Gomes recomenda o consumir de proteínas de qualidade como peixe, ovos, carnes magras e alimentos fontes de vitaminas e minerais.

Escolha certa II

De acordo com Alexander, "o leite e derivados também são fontes de cálcio e proteínas essenciais para manter a saúde e a beleza da pele". Já as frutas, verduras e legumes contêm vitaminas e minerais fundamentais na qualidade dos cabelos e das unhas. Ou seja, a dieta com ausência de nutrientes causa queda dos fios e enfraquece as unhas".

Recurso

O picoway é um laser ultrarrápido que opera em picos de segundos para melhorar as manchas na pele. Como o aparelho atua diretamente no pigmento, o procedimento é considerado mais suave. Por isso, o paciente pode voltar às atividades normais logo após a sessão. Segundo a dermatologista Dra. Claudia Marçal, "o picoway causa uma microfragmentação, o que facilita ao organismo eliminar os pedaços e provocar menos efeito colateral. No geral, para amenizar as manchas, são indicadas de quatro a seis sessões de laser, em um intervalo de três semanas", recomenda a médica.