00:00 · 04.02.2017

Ao contrário do que se imagina, comer pode ser uma boa estratégia para quem deseja emagrecer. Conforme a nutricionista Sinara Menezes, alimentar-se corretamente é uma medida eficaz para redução da ingestão calórica e a perda de peso. "Alguns alimentos ricos em fibras solúveis, triptofano, proteínas, entre outros, agem sobre a taxa metabólica e fazem com que o organismo gaste com facilidade um número maior de calorias. Além disso, eles garantem a saciedade", revela a expert.

Higiene Bucal

A escovação realizada de maneira certa evita cáries, tártaro e gengivite, entre outras doenças. A higienização deve ser feita pelo menos três vezes ao dia. Antes de dormir, o cuidado é ainda mais importante. "Durante o sono, o fluxo salivar diminui e a escovação potencializa a retenção de flúor na boca', diz a dentista Érika Vassolér.

Hidratação dos pés

A falta de cuidado com os pés, principalmente, na região dos calcanhares, pode causar sérios problemas. Além da estética, o ressecamento ou mesmo fissuras. Por isso, a podóloga Bia Franco alerta: "Para quem sofre com esses incômodos é de fundamental importância restaurar a pele desta região, pelo menos a cada 15 dias e manter os pés hidratados, sempre".

Perfume I

A aplicação de perfume na praia pode causar coceira e manchas vermelhas na pele. Segundo a dermato- logista Dra. Jucele Bettin, em geral, nas fragrâncias, existe um mix de substâncias com acidez que, associadas a luz, ao calor e ao suor, geram o potencial alergênico. "Ao sentir os efeitos, suspenda o uso para evitar irritações ".

Perfume II

Caso o local tenha ficado vermelho, a dermatologista recomenda o uso de hidratantes sem fragrância até que a pele esteja recuperada. "Normalmente, esse tipo de mancha costuma desaparecer com o tempo, mas, de acordo com a necessidade, cremes à base de corticóide podem ser administrados para solucionar o problema", diz a médica.

Rosto limpinho

Manchas na pele, sardas e melasmas são sintomas que podem aparecer, especialmente, na face, ombros, costas e colo. De acordo com a fisioterapeuta especialista em dermatofuncional Karla Bessa, esses casos ocorrem, consideravelmente, devido ao longo tempo de exposição aos raios solares, sem proteção. Para sanar o surgimento desses indesejáveis problemas, Karla recomenda tratamentos estéticos clareadores que podem ser realizados com ácidos ou aplicação de laser. "Os procedimentos costumam apresentar excelentes resultados", afirma.