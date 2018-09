Corpore Sano

00:00 · 22.09.2018

Tratar a pessoa e não a doença. Prestar assistência compassiva nas últimas fases de uma patologia incurável para que o paciente possa viver da forma mais digna e confortável possível. A filosofia dos cuidados paliativos tem ganhado corpo na América Latina, embora sejam muitas as barreiras, a começar pela ausência de políticas públicas na maioria dos países, e a falta de um credenciamento oficial para essa especialidade. O tema se destaca em dois eventos: o I Encontro sobre Cuidados Paliativos - Fortalecendo o Sistema Sócio Sanitário, dia 11 de outubro, em Lima (Peru); e o Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, dia 21 de novembro, em Belo Horizonte (MG).

Imunize- Hepatite A: é hora de vacinar o adulto? Sarampo: o que falta para que deixe de nos ameaçar? Quais as estratégias para incrementar a adesão do adolescente? As respostas estarão no centro dos debates da 20ª edição da Jornada Nacional de Imunizações, que acontece de 26 a 29 desse mês, no Rio de Janeiro. O evento, realizado pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), terá cerca de 90 palestrantes, muitos dos quais da América Latina.

Sim

Webinars

O tratamento da sepse, conhecida como infecção generalizada, é o tema do episódio de estreia do projeto "AMIB no Ar", uma série de webinars que trazem debates sobre o tema. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira busca difundir informações de qualidade (sobre os sintomas da infecção) para os profissionais de saúde e o público em geral.

Não

ABTPé

A amputação dos membros inferiores é de 10 a 20 vezes maior nas pessoas com diabetes. "A doença interfere na sensibilidade dos pés e também afeta os nervos e compromete artérias e veias", diz Marco Túlio, presidente da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé).

Dor fica em segundo plano

A dor crônica pesa - e muito - na qualidade de vida como um todo. Para dimensionar essa condição entre as mães, a pesquisa "Dor no Cotidiano", conduzida pelo Ibope Conecta em parceria com Advil, mostrou que 42% das entrevistadas disseram ficar mal-humoradas e/ou irritadas devido à dor; 35% se sentem frustradas por não conseguirem dar a atenção que gostariam para o filho; e 26% têm a sensação de perda do controle por não conseguirem cuidar do filho como gostariam.

Comparações

Girafa alta e javali baixo; leão ruidoso e rato silencioso. Esses são alguns dos animais que as crianças a partir de um ano descobrem ao passar o dedinho e sentir as figuras no livro "Animais Opostos" (Catapulta Editores). Os desenhos em relevo imitam impressões digitais.

Bem-estar

"A coisa mais fina do mundo é o sentimento"

Adélia Prado

Escritora e professora por formação