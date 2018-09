Corpore Sano

00:00 · 15.09.2018

É preciso falar mais sobre a importância de tratar as doenças mentais, principalmente as que possuem aumento de risco de atentado contra a própria vida, justifica o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, coordenador nacional da Campanha Setembro Amarelo. Seu apelo é sustentado por números: cerca de 50% a 60% das pessoas que falecem por suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida; metade dos que morrem por suicídio foram a uma consulta médica em algum momento nos seis meses que antecederam a morte; 80% consultaram um médico 'não psiquiatra' no mês anterior ao atentado contra a própria vida.

Educar



Realizado no México desde 2011, o Prudence Fest acontece dia 1º de dezembro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. As 15 horas de música marcam o Dia Mundial de Luta contra a Aids e tem como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância da proteção sexual. Um estudo feito pela DKT International mostrou que 74% dos brasileiros - entre 14 e 24 anos - nunca fizeram o teste para saber se possuem ou não o vírus do HIV.

Sim

Nossa Casa

Em seis de outubro, 64 países se unem para celebrar o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. No Brasil, o movimento é coordenado pela ONG Nossa Casa, primeira plataforma nacional destinada a traduzir o conhecimento científico sobre a paralisia cerebral (PC) e o Acidente Vascular Cerebral (AVC) infantil ( www.Nossacasa.Org.Br e worldcpday.Org).

Não

Excessos

Cerca de 821 milhões de pessoas sofreram fome em 2017. Uma em cada quatro pessoas é obesa na América Latina e no Caribe, região que possui um total de 3,4 milhões de crianças com excesso de peso. Os dados são da Organização das Nações Unidas (ONU) para Alimentação e Agricultura (FAU).

Portas abertas para a vida



Meditação, biodança, constelação familiar e palestra sobre como identificar sinais precoces de linfoma integram a programação gratuita que ocorre neste sábado, a partir das oito horas, no Instituto Roda da Vida. A ação "Portas Abertas" acontece no Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas. Durante todo o ano, o Instituto, dirigido pela Dra. Paola Tôrres, oferece atividades da Medicina Integrativa para os pacientes oncológicos encaminhados pelo Crio e Hospital do Câncer.

Humanização I

Entidades médicas de vários países unem esforços para que a 'relação médico- paciente' seja classificada como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. A questão principal é a humanização dos cuidados de saúde, de forma a salvaguardar a segurança dos doentes e dos médicos.

Humanização II

A tecnologia é uma forte aliada, mas nada substitui o toque e o olho no olho. Referência no tema, o livro "Relação Médico-Paciente", editado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, é fruto do exercício ético de um grupo de autores coordenado pelo Dr. Carlos Alberto Pessoa Rosa.

"O mal é banal. O mistério maior é o mistério do bem"

Adília Lopes

Poetisa