Corpore Sano: Sempre com moderação

00:00 · 31.12.2016

"A recomendação do treinamento físico é distorcida: de um lado, fisiologistas, doutores em educação física, estudiosos e acadêmicos, apoiados pela ciência do esporte, defendem o treino moderado, saudável e eficiente, com alta intensidade em 20% dos exercícios. Do outro, a indústria do fitness, que defende uma potência com foco em resultados a curto prazo", afirma Nuno Cobra Jr, autor do livro "O Músculo da Alma - A chave para a sabedoria corporal" (Ed. Voo). O comentário do pesquisador está no vídeo que viralizou nas redes sociais e que merece ser compartilhado, senão por quem concorda com essa crítica, por suscitar questionamentos ou por ajudar a rever conceitos.

Bem hidratado - Para manter o suco bem geladinho, a dica é preparar cubos de gelo de água de coco. A nutricionista Mariana Nacarato (Equilibrium) recomenda preparar o suco com menos líquido (concentrado) e acrescentar os gelinhos na garrafa. Assim, conforme o gelo derrete, o suco vai diluindo e se mantém gelado. Lembrando que a água de coco é rica em sais minerais, como o potássio e sódio, um poderoso hidratante natural para o organismo.

Sim

Equilíbrio

Com o excesso de bebidas alcoólicas nesta época do ano, há o desequilíbrio hidroeletrolítico: os eletrólitos do corpo (sódio, potássio, cálcio) não estão em conformidade com as taxas necessárias para que possam exercer suas funções. É o que causa alteração na pressão arterial, mal-estar e vômitos, diz a nutricionista Weruska Barrios.

Não

Síndrome

Predominante em mulheres, a Síndrome de Borderline atinge 2% da população geral, sendo o portador emocionalmente instável (alterações de humor rápidas, com tendência para o negativo). Segundo a neuropsicóloga Ana Paula Sabatini, a etiologia envolve predisposição genética e eventos traumáticos.

Exercícios que previnem

Estudos atestam que indivíduos que mais se exercitaram ao longo da vida apresentam um porcentual menor de diversos tipos de câncer como o esofágico, fígado, pulmão, cólon e mama. Por isso, "é recomendada uma dieta equilibrada aliada à atividade física como receita para a boa saúde, o condicionamento físico e menores chances de desenvolver o câncer", afirma o Dr. Cláudio Ferrari, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

Monoterapia

A Comissão Europeia concedeu autorização condicional de comercialização para Venetoclax (AbbiVie) como monoterapia para determinados pacientes com leucemia linfocítica crônica (LLC), câncer da medula óssea e do sangue (de progressão lenta).

Inquérito GDS

Em 2015, o Brasil surpreendeu os experts ao participar do Levantamento Global de Drogas (GDS) por despontar no consumo acima da média mundial de álcool, cocaína, inibidores de apetite e anabolizantes. Para participar do inquérito acesse:www.Globaldrugsurvey.Com/gds2017.

"A família é o hospital mais próximo: quando alguém está doente é ali que encontra a cura"

Papa Francisco