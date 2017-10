Corpore Sano

00:00 · 14.10.2017

Para comemorar o Dia Mundial da Alimentação, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) realiza, dia 18, em São Paulo, o workshop "Desafios e escolhas alimentares da população brasileira". Sobre os desafios falará Márcia Terra (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição); a ciência e tecnologia por trás dos alimentos processados, Luís Madi e Raul Amaral (Instituto de Tecnologia de Alimentos); e o combate ao terrorismo nutricional: o rótulo como aliado, Vanderli Marciori (Associação Brasileira de Nutrição Esportiva). Em 2017, a FAO traz como tema "Mude o futuro da migração. Investir na segurança alimentar e no desenvolvimento rural".

Sim

Paliativo

"Não deixe aqueles que sofrem para trás" é o tema do Dia Mundial de Cuidados Paliativos (hoje, dia 14). A iniciativa é encabeçada pela World Hospice and Palliative Care Alliance, organização não- governamental que visa o desenvolvimento dos cuidados paliativos e hospice no mundo. A ação visa a meta da cobertura universal de saúde até 2030.

Não

Em adultos

Além das consequências em bebês, engana-se quem pensa que em adultos a coqueluche não pode ser grave. Segundo estudo: 33% dos pacientes tiveram perda de peso, 6% síncopes e 4% fraturas de costela, cita Marco Sáfadi, chefe do Departamento de Pediatria da Escola de Medicina Santa Casa de São Paulo.

Boa causa



A Orquestra Sanfônica da Universidade de Fortaleza (Unifor) e o sanfoneiro Waldonys serão as estrelas do "Concerto para o AVC", que acontece dia 28, a partir das 17h, no estacionamento aberto do Shopping RioMar Fortaleza. O objetivo da ação, realizada pela Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, é mostrar que o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 'tem concerto' desde que sejam controlados os fatores de risco.

Lácteo nordestino

Há algo mais nosso do que o queijo de coalho? É ingrediente essencial de iguarias típicas, como o baião de dois, o munguzá e a tapioca. Pois é sobre a tradição desse produto lácteo que trata o livro "Queijo coalho artesanal do Nordeste do Brasil", do engenheiro de alimentos Fernando Mourão, professor associado da Universidade Estadual do Ceará e Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa/MG. Mais informações: www.Queijo coalhobrasil.Com.

Diabetes

A Anvisa aprovou o uso do Sistema FreeStyle Libre (Abbott) em crianças e adolescentes com diabetes (quatro a 17 anos). Com isso, eles terão acesso a uma solução que dispensa o paciente da rotina diária de picadas no dedo (para monitorar e fazer o ajuste adequado de glicemia).

Alerta

No Brasil, a obesidade cresceu 60% em dez anos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2016, a prevalência subiu de 11,8% para 18,9%, atingindo um em cada cinco brasileiros. A obesidade infantil também é problema crescente: uma em cada três crianças, de 5 a 9 anos, está com IMC elevado.

"Há uma regra de decoração que merece ser obedecida: para onde quer que se olhe, deve haver algo que nos faça feliz"

Martha Medeiros

Jornalista, escritora