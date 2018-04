Corpore Sano

00:00 · 28.04.2018

A tontura, segunda maior queixa do ser humano, nem sempre está relacionada à labirintite. A 'verdadeira' é uma doença rara, porém muito frequentemente responsabilizada, equivocadamente, em episódios de tontura. "Chamar de labirintite traz a impressão falsa de que só há uma doença do labirinto e leva ao uso de medicamentos que muitas vezes podem até piorar o quadro. Além disso, um número considerável de pacientes descreve como tontura sintomas decorrentes de problemas cardiovasculares e neurológicos", afirma o médico e professor, Dr. Márcio Salmito, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial.

Vivências - Maria Mejia, diagnosticada com HIV aos 18 anos, é um dos vários depoimentos dos vídeos da websérie "Vozes épicas". Realizada pela Fundação para a Pesquisa, o projeto traz histórias de pessoas que compartilham suas vivências do que é ser soropositivo. O objetivo é conscientizar a população de que os desafios persistem, assim como inspirar a geração Millenium e a comunidade LGBT a apoiarem as pesquisas para a cura da Aids.

Sim

Alzheimer

O livro "Alzheimer: a doença e seus cuidados" (Editora Unesp), do geriatra Alessandro Jacinto e da jornalista Marisa Folgato, traz histórias de pacientes, famílias e cuidadores, assim como informações sobre o diagnóstico, o tratamento e as necessidades do doente, e de como estimular a memória e preservar a realização das atividades básicas.

Não

Desafio

A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é praticamente assintomática em seu início e, por isso, o paciente pode levar anos até ser diagnosticado, como explica o pneumologista e professor da USP, Dr. Caio Júlio Cesar Fernandes. Em 5 de maio é comemorado o Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar.

Segura, eficaz e gratuita

A Sociedade Brasileira de Imunizações lançou a terceira fase da campanha "Onda contra câncer". A vacina quadrivalente contra o HPV, oferecida pelo SUS, pode prevenir 70% dos cânceres de colo de útero, 90% das verrugas genitais e reduzir as chances de cânceres na vagina, vulva, útero e ânus. "Não há motivos para recusá-la. Precisamos fazer a informação correr e acabar com os boatos que têm prejudicado à adesão no Brasil", esclarece a presidente da SBIm, Isabella Ballalai.

Alimento nativo

A flora brasileira oferece alimentos riquíssimos em nutrientes. Até julho, o projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) disponibilizará um banco de dados sobre alimentos de mais de 70 espécies (frutas e hortaliças) da nossa flora, além de 300 receitas culinárias.

Sempre alerta

O dia 31 de maio é marcante para quem abandonou o vício ou que precisa parar de fumar, pois é o Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco. A data é um alerta contra a causa mais evitável de morte no mundo: são cerca de 7 milhões de vítimas/ano, entre elas, 600 mil passivos.

"

A arte existe porque a vida não basta"

Ferreira Gullar. Poeta (1930 - 2016)