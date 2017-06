Corpore Sano

00:00 · 10.06.2017

Uma viagem às origens da polineuropatia amiloidótica familiar (PAF). Para reconstruir a rota dessa importante doença genética e hereditária, que chegou ao Brasil séculos atrás, a bordo das caravelas portuguesas, um grupo de jornalistas da área de saúde participa da Expedição PAF - De Portugal para o Brasil: a viagem de um gene pelo mundo, organizada pela Pfizer. A origem da doença a torna importante para o Brasil, que abriga um número de descendentes de portugueses superior ao total da população de Portugal. No trajeto, o Vida conhecerá a história da mutação responsável pela doença. Estima-se que existam cinco mil pacientes no Brasil e que só cerca de 10% deles tenham sido diagnosticados até hoje.

Controle - Quem usa medicação contínua ou controlada, deve atentar para alguns cuidados. Apesar de não ser obrigatório, em viagens dentro do Brasil, o viajante deve portar prescrição médica (registrada em seu nome), com a relação dos fármacos que estão sendo transportados. Já no exterior, com diferentes normas sanitárias, é prudente que o passageiro leve consigo uma versão em inglês da receita e, se possível, a nota fiscal dos medicamentos, indica José Sallovitz,coordenador médico da Allianz Global Assistance.

Sim

Ação ACT

O 'poder de sedução' da indústria do tabaco - por meio do uso de sabores e aromas nos cigarros - atrai cada vez mais os jovens ao consumo. Segundo a OMS, 80% dos fumantes começam antes dos 18 anos. Para barrar essa conduta, a ACT lançou a campanha #SaborQueMata, cuja petição está disponível no site www.Saborquemata.Org.

Sim

Sem estresse

Exames clínicos periódicos (de seis em seis meses nos primeiros dois anos e depois anual) e a mamografia anual. São o que indica a SBM para as mulheres que já tiveram câncer de mama. A avaliação periódica é vital, pois realizar exames de forma aleatória não faz sentido e provoca ansiedade e estresse, muitas vezes desnecessários.

Alívio da dor

A acupuntura auricular (colocação de semente de mostarda) está sendo empregada para o alívio dos sintomas (dores, edema e da rigidez) provocados pela chikungunya. O método indolor é realizado pela equipe de fisioterapeutas da MedFisio. Infor: (85) 3227.9644/ 3254.2574.

Em forma

Com mais de mil metros quadrados, a 11ª unidade da Smart Fit foi inaugurada no RioMar Kennedy. Entre as atividades, a academia oferece duas áreas principais: uma com equipamentos de musculação e pesos livres, e outra com aparelhos voltados para a prática de atividades cardiovasculares.

Controle: doenças de pele

Três milhões de brasileiros sofrem com sintomas da psoríase; cerca de 20% da população terá pelo menos um episódio de urticária em algum momento da vida. Para auxiliar pacientes e médicos no controle dessas doenças de pele, a Novartis criou o aplicativo Bem Estar. Funciona como um diário de sintomas e permite histórico compartilhado entre paciente- médico (registros de fotos de lesões e crises, lista de medicamentos e testes para avaliação de quadro clínico).

"Vamos nos acostumar a viver na estranheza, na esquisitice, protegendo-nos como podemos de atos, fatos e ideias bizzaros".

Lya Luft - Romancista e poetisa