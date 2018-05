Corpore Sano

00:00 · 24.02.2018

Com abordagem fundamentada na medicina integrativa, a onco-hematologista Paola Torres ministra a palestra "Desafios atuais da saúde da mulher", dia 7 de março, às 19 horas, no espaço Ar+Zen. A médica é professora titular da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de Fortaleza (Unifor). O evento "Noite de Luz e Paz", idealizado e coordenado pela mestre Reike Raquel Sá de Brito, integra a programação do Mês da Mulher, que também terá momento de "Libertação emocional", mediado pela terapeuta Inês Romano. Infor.: (85) 3099.1774/98120.2700.

Envelhecer - É sobre o movimento do tempo, de acúmulos e perdas que trata o espetáculo de teatro-dança "Fio a Fio", dos coreógrafos e bailarinos e Giselle Rodrigues e Édi Oliveira. Em cartaz no Teatro Dragão do Mar, nos dias 2,3 e 4 de março, aborda, com sutileza e linguagem poética, o processo de envelhecer e os limites do corpo. No palco, elementos do teatro e da dança se fundem resultando numa dança contemporânea dramática e teatral.

Sim

Tudo vegano

Vegana por convicção, a jornalista Katia Cardoso cria receitas sem produtos de origem animal. Essa criatividade está no livro "50 petiscos veganos" (Ed. Alaúde) que reúne petiscos e comidinhas de bar saudáveis como o caldinho de abóbora com especiarias e o croquete de lentilha vermelha. Também há um glossário sobre alguns pratos e ingredientes.

Não

Família salva

Estima-se que no Brasil, 5,6% da população apresenta transtornos relacionados ao uso abusivo e dependência de álcool. "A família é peça-chave na prevenção e em casos em que o problema já está instalado", afirma o presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), o psiquiatra Arthur Guerra.

Tratamento de fertilização

O projeto Semear vai subsidiar o tratamento de fertilização in vitro para famílias de Fortaleza com renda mensal de até três salários mínimos. A FIV ainda é um investimento alto, já que os planos de saúde não cobrem o tratamento. "Alguns casais ficam desamparados", comenta o especialista em reprodução humana Evangelista Torquato, idealizador da ação. Além da Clínica Evangelista Torquato, participam as clínicas Medicina Reprodutiva, G.O. Clinic e a Mater Imagem.

São raras

"Investigação" é o tema do Dia das Doenças Raras, comemorado no dia 28 de fevereiro. Existem mais de seis mil enfermidades raras. Cerca de 30 milhões de pessoas convivem com essas doenças, mas para a maioria continua a não haver cura, além de poucos tratamentos disponíveis.

Reumatologia

"Com a maior longevidade da população é preciso estudar mais para tratar nossos idosos", afirma o Dr. Georges Christopoulos, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O tema será destaque na Jornada Norte Nordeste de Reumatologia, de 15 a 18 de março, em Maceió.

"

O mundo 'normal' nos atrai. Enquanto atrai, nos distrai. E porque nos distrai, nos trai. Se nos deixamos trair, ele nos destrói. É hora de despertar! Sinceramente: Deus nos livre de ser normal"

José Hermógenes. Professor e divulgador do Hatha Ioga (1921 - 2015)