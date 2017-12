Corpore Sano

00:00 · 23.12.2017

Referência da prática milenar oriental para professores e praticantes, a obra "O Coração do Yoga" (Selo Mantra - Editora Edipro) reúne estudos sobre posturas e contraposturas, respiração consciente, meditação e filosofia, além de textos clássicos organizados pelo professor de yoga indiano T. K.V Desikachar. A obra apresenta uma sequência passo a passo para uma prática completa, passando pelos diversos elementos do yoga, até o conhecimento de como o aluno pode desenvolver uma prática que seja personalizada e que leva em conta o estilo de vida, saúde e idade do praticante. Trata-se de uma abordagem prática para todos os níveis (físico, mental e espiritual).

Mexa-se - O sedentarismo é quase tão nocivo quanto o cigarro, segundo a Organização Mundial de Saúde. O corpo humano não foi feito para ficar parado, afirma a médica angiologista Dra. Aline Lamaita. "A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso com a finalidade de levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Assim como o sangue chega aos membros inferiores, ele precisa retornar ao coração para ser bombeado novamente".

Oncologia

Esperança para os portadores de mieloma múltiplo, um tipo de câncer relativamente raro. A Anvisa acaba de aprovar o imono-oncológico Empliciti (elotuzumabe), produzido pela Bristol-Myers Squibb (BMS). De acordo com dados do Globocan, apenas no Brasil foi registrada a incidência de 3.518 casos de pacientes diagnosticados.

Enxaqueca

A exposição à luz solar é um estímulo que funciona como um gatilho para as crises de enxaqueca com aura, que envolve os sentidos da visão, os movimentos musculares e a fotofobia. Para prevenir, o neurologista Marcelo Ciciarelli recomenda reduzir o tempo de exposição ao sol e beber bastante água.

Inovações para a saúde

Uma luva robótica controlada pelo cérebro para reabilitar pessoas que tiveram AVC (Neurobot); o aplicativo Cangame Maker, que facilita o aprendizado para pacientes com autismo, síndrome de Down e TDAH; uma touca térmica para evitar a queda de cabelos decorrente do tratamento com quimioterapia. As startups Neurobot, Life Up e o engenheiro de produção Gianmaria Cominato foram primeiro lugar na terceira edição do "Prêmio Desafio Pfizer".

Evolução

Em "Por que apenas nós? Linguagem e evolução" (Ed. Unesp), os linguistas Robert Berwick e Noam Chomsky mostram um conceito de linguagem baseado no mundo biológico. Entre os temas estão as evidências vindas de animais, em particular a aprendizagem vocal em aves canoras.

Linha de cuidado

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) é a primeira instituição de saúde do Norte/Nordeste a adotar a solução de computação cognitiva da IBM Watson for Oncology na sua 'Linha de Cuidado'. O objetivo principal é ampliar a segurança e efetividade na assistência aos pacientes.

