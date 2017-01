Corpore Sano: Mais respeito e diálogo

00:00 · 07.01.2017

O momento é de atenção redobrada para as atividades de crianças e adolescentes na internet. Em nota pública, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posiciona sobre o tema e chama a atenção "para a necessidade de os adultos estabelecerem maior diálogo com os jovens, em especial os que estão na faixa etária de 9 a 17 anos, como forma de cultivar no grupo o respeito ao outro e a intolerância ao ódio ou qualquer forma de manifestação violenta". A SBP também ressalta a importância de os adultos oferecerem presença, diálogo e proteção às crianças e adolescentes, além da prevenção dos riscos online, nos lares, nas escolas e nas consultas. Infor: www.Sbp.Com.Br.

Humanizar - Como o médico deve abordar pacientes e familiares para dar uma má notícia? Não há uma fórmula, mas é possível oferecer subsídios para que este momento seja mais suportável e acolhedor. "A humanização do atendimento deve ser um dos princípios norteadores da saúde", diz Ariadne Fonseca, do Instituto de Ensino e Pesquisa (São Camilo/SP), que oferece curso de capacitação sobre o tema. Infor: iep@hospitalsaocamilosp.Org.Br.

Luz do afeto

"São sete, oito ou nove meses que não devem apenas ser esperados, mas vivenciados ativamente", recomenda a psicóloga Anabela Sabino na obra "Gestação à luz do afeto", publicado pelo selo Edicel, adquirido pela Boa Nova Editora. As mães aprenderão a pensar em seu filho, ainda não nascido, como um bebê, um ser pensante, e não como um feto em formação.

Diagnóstico

O diabetes tipo 2 começa de forma sutil e assintomática e o diagnóstico pode ocorrer com vários anos de atraso. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, existem cerca de 3,2 milhões de diabéticos não diagnosticados no Brasil. Muitas pessoas só descobrem quando buscam atendimento para um infarto do miocárdio.

Energia para o coração

A resistência transitória à insulina (aumento na concentração de açúcar no sangue) é uma das possíveis causas de um infarto do miocárdio, um efeito metabólico está associado ao risco de diabetes. No entanto, o estudo conduzido pelo cardiologista Andrei Sposito, indica que a resistência à insulina seria essencial para fornecer energia ao coração e na recuperação do órgão. O médico é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas.

Meningite C

Até então, a aplicação da vacina meningite C estava restrita a menores de cinco anos, mas a partir deste ano começa a ser oferecida a meninos e meninas de 12 e 13 anos pelo SUS. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, o esquema será de uma dose ou reforço, segundo a situação vacinal.

Prevenção

Retirar as lentes no avião se a viagem ultrapassar três horas. Não usar água de torneira ou soro fisiológico para limpeza, segundo a oftalmologista Elisabeth Guimarães, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa (SP). Atenção para a contaminação por bactérias da água do mar e da piscina.

"Acredito profundamente na habilidade dos humanos de se reinventarem e se tornarem melhores"

Chimamanda Ngozi Adichie

Escritora nigeriana