Corpore Sano

00:00 · 07.07.2018

Promover a reflexão sobre a influência de fatores psicológicos e psiquiátricos sobre o desenvolvimento, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos de pacientes com câncer e seus familiares foi o que levou o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) a realizar a I Jornada de Psico-Oncologia, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto. Entre as palestras estão temas pontuais da rotina do ICC, como "Estou com câncer e agora? O drama psíquico do ser adoecido", com a psicóloga do Hospital Haroldo Juaçaba, Suzany Maciel; "Aspectos psiquiátricos do processo de adoecimento e hospitalização do paciente oncológico", com a psiquiatra Ana Lage.

Do bem

Monja Coen, primaz fundadora da comunidade Zen Budista, criada em 2001, faz palestra dia 23 de agosto, em Fortaleza (no Theatro Via Sul). É dela pensamentos como esse: "Faça o bem, fale o bem, pense o bem. Perceba que cada ser que encontramos é um ser iluminado, disfarçado a nos mostrar o Caminho". Missionária oficial da tradução Soto Shu, com sede no Japão, Coen prega a grandeza da simplicidade em todo o que faz.

Sim

Carpe Diem

Fortaleza passa a contar, a partir de agosto, com o Instituto de Psicologia e Tanatologia Carpe Diem. Idealizado pelos tanatólogos Erasmo Ruiz e Cristina de Oliveira, inicia suas atividades com dois cursos sobre tanatologia, ciência que busca compreender a relação que os indivíduos têm com os processos da finitude. Infor: 99912-7682.

Não

Bons olhos

Dia 10 de julho é o Dia da Saúde ocular. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 314 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual em todo o mundo, sendo que 45 milhões delas são cegas. Mais de 75% desses problemas poderiam ser evitados com a realização regular de exames preventivos.

Kampo

"Dicas clínicas da Medicina Kampo", primeiro livro em português sobre o tema, foi lançado esta semana, em São Paulo. Nele, Kenji Watamabe, da Faculdade de Medicina Keio University, no Japão, fala sobre os princípios da escola coreana e a importância do 'balanço' do organismo.

Sustentável

O Grupo JCPM lançou esta semana, em Fortaleza, o "Manifesto de Sustentabilidade", iniciativa que integra a programação do Mês do Meio Ambiente. O objetivo é conscientizar e engajar a sociedade no desafio de cuidar do meio ambiente por meio de ações simples no dia a dia.

Espaço de reflexões

Precisamos falar mais sobre esse fenômeno que, infelizmente, aumenta cada vez mais no mundo. Assim, a partir do dia oito de agosto, o Veredas Psicológicas (serviço de saúde mental) promove encontros quinzenais do Grupo de Estudos em Suicidologia. Tendo a psicóloga clínica Luíza Braga como facilitadora, os participantes discutirão estudos sobre o suicídio, prevenção, luto e posvenção e conceitos e multifatores, manejo clínico. Informações: luizabf@gmail.Com

"Não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença"

Santo Agostinho - Teólogo e filósofo