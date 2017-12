Corpore Sano

00:00 · 16.12.2017

A trajetória de Auggie, um garoto que tem a síndrome rara Treacher Collins (malformação congênita da face), é o fio condutor do filme "Extraordinário", baseado no best-seller de R.J Palacio. "A jornada desses pacientes não só é longa como cheia de percalços e preconceitos. O cinema é uma ferramenta essencial na disseminação de informação e conhecimento, o que incentiva a desconstrução de mitos em relação a doenças genéticas. Também torna possível diagnósticos precoces e assertivos", esclarece a médica geneticista Paula Vasconcelos, doutorado pela Université Louis Pasteur e professora da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Bons frutos - A grande quantidade de magnésio presente no melão explica por que é chamado de "fruto da mulher". Conforme a nutricionista Bruna Meira, o mineral age como um relaxante dos músculos moles (útero) e facilita o trajeto do embrião no corpo da mulher. Já para a nutricionista Isabel Krempel, o melão é uma das melhores fontes de cálcio, compostos antioxidantes, vitamina A (Betacaroteno), além da ação diurética por ajudar a eliminar toxinas do organismo.

Iniciativas

Desde 2016, a Sanofi apoia o "Movidos pelo Coração", que leva pelo País conhecimento, arte e cultura com foco em prevenção de doenças cardiovasculares. Essa e outras iniciativas, a exemplo da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, valeram à companhia o prêmio Líderes da Saúde 2017/ Responsabilidade Socioambiental.

Aplicativo

'Otorrino Já' é o nome sugestivo do aplicativo lançado pela Cooperativa de Otorrinolaringologia do Ceará (Coorlece). A proposta é facilitar a busca por um especialista próximo a sua localidade e que tenha horário disponível. Mais de 100 profissionais em Fortaleza já estão cadastrados.

Construção compartilhada

Baseada no pensamento de Paulo Freire, a educação popular traz para a saúde posturas e práticas no cuidado, gestão, formação e participação social. A formação acontece em 13 estados por meio do curso EdPopSUS. No Ceará, ocorre em 12 municípios. A meta é aperfeiçoar a prática educativa de quem atua em territórios com cobertura da Atenção Básica do SUS e fortalecer a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, diante de uma conjuntura de desmonte da saúde pública.

Visão colorida

Âmbar ou marrom para o dia, que permitem boa visão de contraste, profundidade e redução de reflexos; rosa e púrpura para quem pratica esportes aquáticos; cinza para dirigir em dias nublados; e amarelo no entardecer são as cores de lentes apropriadas, diz o Dr. Leôncio Queiroz (Abiótica).

Dermatite

A Anvisa aprovou o registro de um novo medicamento (Dupixent, princípio ativo dupilumabe) para pacientes adultos com dermatite atópica moderada a grave. É indicado quando a doença não é controlada com tratamentos tópicos ou quando estas condutas não são aconselhadas.

"Numa brincadeira se pode dizer até a verdade"

Sigmund Freud. Psicanalista (1856 - 1939)