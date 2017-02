Corpore Sano

00:00 · 04.02.2017

O dia 4 de fevereiro foi escolhido como Dia Mundial do Câncer. A data reforça a necessidade de ficar atento a essa doença que é considerada a segunda causa de mortes no Brasil. Para o biênio de 2016 - 2017, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimou 600 mil novos casos da doença só no país "O apoio à prevenção deve ser uma ação social. É preciso que as pessoas tomem consciência da necessidade de evitar o sedentarismo, a ingestão de álcool e tabagismo, que são os principais fatores de risco da doença", explica o oncologista da Oncomed-BH, Dr. Amândio Soares, que reforça que a prevenção acontece por meio de exames periódicos e por hábitos de vida saudáveis.

Saúde do coração Um estudo da Universidade Columbia, dos Estados Unidos, publicado recentemente na revista "Circulation", da Associação Americana do Coração, revelou que manter um planejamento dos horários das refeições, além de ser importante para a dieta saudável, também pode reduzir o risco de ataque cardíaco, derrame e demais doenças cardiovasculares. Fica o alerta!

Sim

Diabetes

O projeto brasileiro "Educando Educadores" foi destaque no Prêmio ALAD-BD de Educação em Diabetes na América Latina, que reconheceu as melhores iniciativas para educação sobre a doença crônica na região. O projeto recebeu o prêmio de US$ 5 mil. O dinheiro será destinado à melhoria do atendimento da população diabética no Brasil.

Não

Fator de risco

A hipertensão arterial é o mais importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças coronarianas, como a insuficiência cardíaca e doença cerebrovascular . Na última década, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à hipertensão.

Genéricos

Os genéricos já ganharam os brasileiros. Pesquisa realizada pelo Instituto Febrafar revelou que 37% dos consumidores afirmaram que adquiriram medicamentos dessa modalidade, outros 32% compraram os de marcas e 31% optam pela mescla dos dois tipos.

Mente inquieta

Sete em cada dez brasileiros sofrem de ansiedade. Desse grupo, quatro desenvolvem ansiedade patológica. O que mais preocupa é que muitas pessoas não sabem que sofrem do problema, conforme estudo do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente (Ipom).

Dor de cabeça e trigo

Pesquisa realizada pelo IBOPE revela como a dor de cabeça impacta na vida dos brasileiros. Um grupo de mil pessoas foi avaliado, e o resultado é assustador: de cada 100 ouvidos, sete sentem dores de cabeça todos os dias. As mulheres são as mais atingidas pelo mal estar e também convivem com os sintomas por mais tempo. Especialistas apontam que ingerir alimentos feitos a partir da farinha de trigo integral pode ajudar a prevenir a dor de cabeça por serem ricos em magnésio.

"Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia"

Mahatma Gandhi - Pacifista

*A coluna foi redigida pelas repórteres Karine Zaranza e Jacqueline Nóbrega - vida@diariodonordeste.com.br