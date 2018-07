Corpore Sano

00:00 · 14.07.2018

A depressão começa a ser vista como um gatilho para a artrite reumatoide (AR) em pessoas com predisposição genética. Conforme estudo da University of Calgary, no Canadá, a depressão tem efeito direto sobre as citocinas, substâncias que estimulam o processo inflamatório relacionado à doença reumática autoimune. "Estabelecida a depressão como uma comorbidade da AR, é preciso que os médicos fiquem atentos à saúde mental do paciente", diz a Dra. Lícia Maria da Mota, professora doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Brasília. Para tratar a AR, há uma nova classe de medicamentos sintéticos, o Xeljanz (Pfizer) que age dentro das células.

Relatos - Vidas além das cicatrizes. No site multimídia "Redescobertos" , estudantes do 5º semestre do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) contam histórias de superação de crianças e adultos, vítimas de queimaduras assistidos, no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Instituto José Frota e no Instituto de Apoio ao Queimado. O site reúne informações sobre prevenção e formas de tratamento. Mais informações: https://redescobertos.Wixsite.Com/especial.

Sim

Diabetes

A incorporação do Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, voltou a fazer parte do Calendário da Saúde, resultado do acordo firmado entre a Sociedade Brasileira de Diabetes e o Ministério da Saúde. O mais provável é que a nova data entre em vigor ainda neste ano quando serão realizadas ações no sentido de conscientizar a população.

Não

No ar

Estudo publicado na revista Lancet Planetary Health aponta que a poluição resultou em 3,2 milhões de novos casos de diabetes em 2016. Conforme a pesquisa, a má qualidade do ar prejudica a produção de insulina e provoca inflamações que impedem o organismo de transformar glicose do sangue em energia.

Caminho das artérias

Obter o diagnóstico precoce e o rápido início do tratamento são os principais alertas de hoje, Dia Nacional de Prevenção da Doença Vascular Periférica (dia 14), patologia que acomete as artérias e cuja prevalência é de 10% a 25% na população acima de 55 anos de idade. Tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão e colesterol alto estão entre os fatores de risco, ressalta o Dr. Roberto Sacilotto, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular.

Guimbas

As cerca de seis trilhões de guimbas de cigarro, em boa parte descartadas de forma inadequada na natureza, são alvo do movimento realizado pelo Centro de Apoio ao Tabagismo, ONG (Rio de Janeiro). As guimbas são feitas, em parte, com um tipo de plástico, o acetato.

Saúde em dia

Enfim, uma cartilha dedicada a cuidar da saúde deles. Esta semana foi lançada o projeto "Nosso Amigo Cão - Um Guia para a Guarda Responsável", coordenado pela professora Ligia Souza da Mota, do Departamento de Genética do Instituto de Biociências (IB) Unesp.

"As pessoas querem te ver bem, mas nunca, melhor que elas"

Renato Russo

Cantor e compositor (1960 - 1996)