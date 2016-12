Corpore Sano: Cultivemos a alegria

00:00 · 24.12.2016

Ajudar a identificar e a compreender as conexões entre pensamentos, humor, comportamentos e reações físicas em situações cotidianas é o que propõe "A Mente vencendo o humor - Mude como você se sente, mudando o modo como você pensa" (Artmed Editora), dos psicólogos clínicos Dennis Greenberger e Christine Padesky. Traduzido em 23 idiomas, o livro é voltado ao público em geral, mas, principalmente, para quem sofre de sintomas de ansiedade, depressão, culpa e vergonha. A Terapia Cognitiva Comportamental propõe desenvolver estados positivos de humor (como a alegria), algo mais que necessário para a manutenção da saúde.

Optar por itens ricos em magnésio (figo, beterraba, aveia, alcachofra, quiabo, abacate e banana) e a combinação de banana, aveia e mel (ou melado de cana) ajuda a reduzir os efeitos da tensão pré-menstrual. Para aliviar dores e inchaços, a nutricionista Cyntia Maureen (Superbom) indica alimentos que melhoram a circulação (azeite de oliva, nozes, castanhas e linhaça) e com vitamina B6 (banana, semente de gergelim, grãos integrais, batata e lentilha).

Sim

Tilápia

A pesquisa sobre o uso da pele da tilápia como curativo biológico para queimaduras (com resultado em humanos) foi destaque no jornal britânico The Sun. Coordenado pelo cirurgião plástico Edmar Maciel, o estudo é conduzido no NPDM (UFC) e a colaboração de 45 membros. O NPDM é presidido pelo Prof. Odorico Moraes.

Não

Diabetes

Os custos só aumentam. A estimativa da Federação Internacional de Diabetes é que tenhamos em 2040 cerca de 23,3 milhões de diabéticos. O endocrinologista Carlos Couri diz que "as ações dependem de todos nós: cidadãos, médicos, Estado, sociedade. O diabetes vai quebrar o Brasil se nada mudar desde já".

Proteção em dose dupla

Filtro solar e repelente devem ser usados juntos sim. Um não invalida o outro, muito pelo contrário. No entanto, o ideal é primeiro aplicar o protetor solar, esperar cerca de 15 minutos para o produto fixar na pele e, na sequência, passar o repelente, avisa a bióloga Julinha Lazaretti com pós graduação em Imunologia e especialização em Cosmetologia. Detalhe: não é indicado passar nenhum dos produtos na palma da mão de crianças, pois a criança pode levar até a boca.

Em forma

A combinação de equilíbrio entre eletrólitos, carboidratos, vitaminas e minerais está no CR7 Drive (Herbalife), produto que auxilia na hidratação por meio da reposição de água e sais perdidos no suor. Fornece energia e contribui para a performance da atividade física intensa.

Imuno

O primeiro imuno-oncológico para pacientes com câncer renal no Brasil, o Opdivo (nivolumabe) acaba de receber a terceira aprovação da Anvisa, desta vez como indicação para o tratamento de pacientes com câncer renal metastático previamente tratados.

"Perdão é quando o Natal acontece em outra época do ano"

Adriana Falcão

Escritora e roteirista