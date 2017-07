Corpore Sano

00:00 · 08.04.2017

Até 30% das mulheres com câncer de mama passarão pelo processo de metástase, mesmo se a doença for detectada precocemente. Para melhorar o suporte a essas pacientes, a União Internacional de Controle do Câncer (UICC) e a Pfizer lançaram o projeto "SPARC (The Seeding Progress and Resources for the Cancer Community): Desafio do Câncer de Mama Metastático" cujo objetivo é incentivar a implementação de soluções para tratamento, cuidados e apoio às pacientes com câncer de mama metastático. Receberão financiamento 20 novos programas voltados à temática. As iniciativas selecionadas serão anunciadas em outubro próximo.

Para os pais - A personagem é uma menina magricela que vivia brigando com a mãe por restringir sua dieta a guloseimas. Esse foi o mote da história criada pelo pediatra Leonardo Mendes Cardoso em "Amanda no país das vitaminas" (Editora do Brasil) para explicar os novos hábitos alimentares da pequena. Tudo mudou quando a menina vai parar dentro de uma gaveta da geladeira com os legumes e verduras que lá vivem.

Sim

Auditoria

A diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar (AnS), Dra. Martha Oliveira, fará a palestra de abertura do 1º Congresso Brasileiro de Auditoria em Saúde (ABEA) que acontece de 26 a 28 de julho, em Fortaleza. O tema central abordará os impactos da incorporação de medicamentos de alto custo e DMI's (dispositivos médicos implantáveis).

Não

Fumo e álcool

O câncer da laringe (pregas vocais ou cordas vocais) corresponde a 25% dos tumores da região da cabeça e pescoço. Estudos apontam que há uma nítida associação entre a ingestão excessiva de álcool e o tabagismo com o câncer nas vias aerodigestivas superiores. 16 de abril é comemorado o Dia Internacional da Voz.

Cuidar do cuidador

"Sem o apoio do familiar é difícil enfrentar uma doença como o câncer, mas para dar conta desse momento, ele também precisa se cuidar", explica a psico-oncologista Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, que orienta pacientes e familiares de todo o Brasil para tirar dúvidas e ajudá-los em sua jornada oncológica. Cerca de 40% das orientações fornecidas no Canal Ligue Câncer foram para familiares (78% são mulheres). Hoje é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer

Epilepsia

Nomeado 'embaixador da epilepsia' pela Liga Internacional de Epilepsia, Martin Brodie é um dos nomes confirmados para o XI Congresso Paulista de Neurologia, que acontece de 24 a 27 de maio, em São Paulo. Desde 1981, dirige a Unidade de Epilepsia de Glasgow, Escócia.

Saúde premiada

Mudar o cenário da saúde e ampliar a conscientização da sociedade foi o que levou a Fundação Gabriel Garcia Márquez para o Novo Jornalismo Ibero- americano ao criar o 'Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde'. A premiação acontecerá em julho próximo, na Argentina, durante o Roche Press Day.

"Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos"

José Saramago