Corpore Sano

00:00 · 05.05.2018

Estudos apontam que metade das pessoas com dermatite atópica (DA) - nas formas mais severas - sofre com ansiedade ou depressão; e que 55% apresentam problemas para dormir (muitos por causa do incômodo da coceira). Esse tema complexo, assim como pesquisas sobre alergias e imunologias, será destaque do encontro da Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI), de 26 a 30 de maio, em Munique, na Alemanha. Na ocasião, também serão apresentados dados sobre o Dupixent, novo tratamento que será lançado no Brasil, neste ano, pela Sanofi para pacientes com DA nas formas moderada a grave. O Vida participa.

Equilíbrio. Para experienciar os benefícios de melhora na postura, flexibilidade, resistência e no tônus muscular, profissionais de 40 dos mais renomados estúdios de Pilates de Fortaleza realizam, dia 12, das 16 às 18h, no Aterro da Praia de Iracema, o encontro anual "Pilates Day". As pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre as várias abordagens do método são convidadas a participar desse aulão gratuito.

Sim

Marcador

Na doença de Alzheimer, os achados de ressonância magnética só aparecem em fases tardias. Contudo, procedimentos da medicina nuclear são muito promissores com o uso do Pittsburgh compound B, um novo marcador desenvolvido na Universidade de Pittsburgh. O objetivo é ter ferramentas para o diagnóstico precoce e definitivo.

Não

Osteoporose

No Brasil, a incidência de fraturas por osteoporose crescerá seis vezes até 2050, alerta a endocrinologista Dra. Marise Castro, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. As fraturas osteoporóticas levam à perda da qualidade de vida e aumentam a mortalidade.

Maio é o mês roxo

O alto consumo de comidas gordurosas e produtos industrializados, e os fatores hereditários e imunológicos estão entre as causas para as doenças inflamatórias intestinais. No Brasil, as DII atingem 13,25 em cada 100 mil habitantes. "Devido à ocidentalização, estamos vivendo o que os países desenvolvidos viveram na década de 1950" afirma a Dra. Gilmara Pandolfo. Para esclarecer sobre as DIIs, a Sociedade Brasileira da Sociedade Brasileira de Coloproctologia lançou a campanha "Maio Roxo".

Futuro da saúde

A saúde está em cada uma das nossas decisões no dia a dia. Para tanto, a Medley, em parceria com a TedxSãoPaulo, promove dia 12, no Memorial da América Latina (SP), o ciclo de palestras "O Futuro da Saúde", com discussões e novos pontos de vista em relação à saúde.

Vidrados na tela

Pesquisa do psicólogo britânico Aric Sigman aponta que, da infância até os 18 anos, uma pessoa passará cerca de três anos à frente de telas ( tablets e TVs). O alerta aos pais é feito pela Amil no vídeo "Anos invisíveis", que retrata a estreita relação entre esse tempo e a obesidade infantil.

"

O sonho é o olho da vida"

Mia Couto. Escritor e biólogo